Rimedio geniale che tutti stavamo aspettando per profumare ogni spazio della casa ma non solo. Oggi affronteremo due problemi che colpiscono molte persone, ma che nessuno sa mai come risolvere. Il primo è cosa fare con un profumo vecchio, il secondo è cosa fare con i tappi di sughero.

Per chi non lo sapesse i profumi hanno una data di scadenza, infatti dopo anni l’odore viene meno. Ma perché buttarli via? Ecco allora perché spruzzare del vecchio profumo su tappi di sughero è il rimedio geniale che tutti stavamo aspettando per profumare ogni spazio della casa ma non solo.

Il rimedio naturale che ci cambierà la vita

Questo rimedio naturale è fantastico e ci cambierà veramente la vita. Ora cercheremo di capire perché spruzzare del vecchio profumo su tappi di sughero è il rimedio che tutti stavamo aspettando.

Come procedere?

Il procedimento è molto facile. Infatti basta prendere dei vecchi tappi di sughero e il nostro vecchio profumo. Ora spruzzare sui tappi il profumo fino a quando questi non avranno assorbito per bene l’odore. Il sughero è un materiale che naturalmente assorbe gli odori. Ora che i tappi hanno l’odore del nostro profumo sarà necessario tagliarli a pezzettini e inserirli in un sacchetto di juta, o comunque di un materiale traspirante.

Come usarli?

Una volta realizzati i nostri i sacchetti profumati questi si potranno inserire in vari luoghi. Ad esempio si possono usare per profumare i cassetti, invece di usare la lavanda. Oppure si possono mettere nelle scarpiere, che sono famose per non avere un piacevole odore. Infine si possono mettere anche in macchina. Invece di acquistare prodotti chimici da appendere allo specchietto retrovisore, il profumatore per auto lo si può fare direttamente in casa. Si può inserire nelle tasche laterali delle portiere o d’ovunque si abbia piacere.

