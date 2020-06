Strofinare uno spicchio d’aglio sulla finestra? Non crederete mai a ciò che succederà

L’aglio è un alimento essenziale. In cucina lo usiamo molto spesso, chi più, chi meno. Ma non tutti conoscono gli altri grandi benefici che l’aglio offre. Infatti, può essere usato anche lontano da pentole e padelle. Per esempio, avete mai provato a strofinare uno spicchio d’aglio sulla finestra? Non crederete mai a ciò che succederà.

Strofinare uno spicchio d’aglio sulla finestra: ecco l’incredibile risultato

Forse non ne avete mai sentito parlare, ma strofinare uno spicchio d’aglio sulla finestra vi darà un risultato inaspettato. L’aglio, quando viene tagliato, lascia una patina appiccicosa sulle nostre mani. Questo perché è composto in buona parte da saccarosio. Il saccarosio crea una colla naturale che può essere utilizzata in molti impieghi pratici. Uno di questi riguarda proprio i vetri.

L’aglio aggiusta tutto

Grazie all’aglio, infatti, è possibile sistemare una finestra rotta. Sembra incredibile? Eppure è verità.

Prendete uno spicchio d’aglio e tagliatelo a metà in lunghezza. Passate ora una delle metà sulla parte rotta della finestra e successivamente rimuovete la patina appiccicosa in eccetto con un tovagliolo. La colla naturale dell’aglio impedirà che il vetro continui a rompersi, salvando definitivamente la vostra finestra.

Ovviamente, questo piccolo trucco può essere usato anche per altri vetri: potrete infatti applicarlo al finestrino o al parabrezza della vostra auto! L’uso dell’aglio in questi casi non sostituirà in tutto e per tutto l’intervento di un professionista, ma vi donerà tempo per cercare una soluzione pratica, evitando che la situazione peggiori!

Tutti i benefici dell’aglio

L’aglio poi, oltre a insaporire i nostri piatti, ha moltissimi altri benefici. Può essere usato infatti per curare il raffreddore o dolori lievi, e come esca per i pesci. Provate anche a metterne qualche spicchio accanto alle piante del vostro giardino. Terrà lontani tutti i parassiti e i vostri fiori saranno salvi! È ottimo anche per curare l’acne e trattare le infezioni dell’orecchio.

Insomma, può essere davvero usato per tutto! Ma quello di riparare i vetri è un utilizzo davvero innovativo! Dunque se non avete mai provato a strofinare uno spicchio d’aglio sulla finestra, fatelo! Non crederete mai a ciò che succederà. Provare per credere!