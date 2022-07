Sono sempre di più gli italiani che hanno sentito parlare del furbissimo trucchetto della carta stagnola nella lavastoviglie. Aggiungere un foglio o una pallina di carta stagnola nella lavastoviglie ci aiuterebbe a ottenere pentole, padelle e posate lucidissime. La carta stagnola, infatti, impedirebbe ad aloni e incrostazioni di depositarsi sulle stoviglie. Ma quello che molti non sanno, è che questo trucco in realtà può essere utile anche in lavatrice, ma per un motivo ben diverso.

La carta stagnola insieme a detersivo e ammorbidente in lavatrice

Aggiungere della carta stagnola nel cestello della lavatrice ci aiuterà ad ottenere un bucato ancora più morbido e perfetto. La carta stagnola ha infatti una proprietà fondamentale: impedirebbe che tra le fibre dei nostri capi si crei dell’elettricità statica. Conosciamo l’elettricità statica come quel fenomeno che ci fa prendere la scossa quando scendiamo dall’auto, o che ci fa rizzare i capelli quando ci togliamo il maglione. Ma l’elettricità statica può anche formarsi tra le fibre dei nostri capi per renderli più infeltriti e meno morbidi. Inoltre, quando tra i nostri capi si forma l’elettricità statica, essi sono più difficili da stirare. Un risultato che certamente non desideriamo. Fortunatamente esiste un modo semplicissimo per porre rimedio.

Ecco perché sempre più italiani mettono la carta stagnola nella lavatrice a ogni lavaggio per un bucato miracoloso

La pallina di carta stagnola nel cestello della lavatrice potrebbe essere un rimedio miracoloso per per rendere lo stiraggio dei capi molto più agevole. Impedirebbe, infatti, ai capi di stropicciarsi troppo, soprattutto durante la centrifuga. Inoltre, renderebbe le fibre dei capi molto più morbide. Questo effetto avviene soprattutto con le fibre di materiali naturali, come cotone e lana. Dobbiamo però prendere alcune precauzioni perché questo trucco sia efficace.

Attenzione ad appallottolarla bene

Ecco perché sempre più italiani mettono una pallina di carta stagnola in lavatrice. Ma attenzione, assicuriamoci che la palla sia molto compatta, altrimenti potrebbe disfarsi durante la centrifuga. Inoltre, per un bucato perfetto non dovremmo mettere troppo detersivo, onde evitare incrostazioni, depositi e cattivi odori. Anche se sembra strano, infatti, il primo colpevole dei cattivi odori in lavatrice è un eccesso di detersivo.

Un consiglio per stirare molto più facilmente

Ecco un altro trucco per semplificare la stiratura dei capi: abbassiamo il numero di giri della centrifuga. Se stendiamo i capi quando sono ancora piuttosto bagnati, sarà la gravità stessa a eliminare le pieghe peggiori, e i capi saranno molto più semplici da stirare.

