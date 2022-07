Tra le piante preferite da coltivare ci sono le erbe aromatiche e anche quelle da fiore. Le orchidee sono tra le più amate. Potremmo avere il desiderio di abbellire un angolo del terrazzo o del giardino con alberelli da frutto. Uno dei preferiti è quello del limone. È una pianta che si adatta alla coltivazione in vaso oltre alla piena terra e fiori e frutti rallegrano la vista. Il limone, inoltre, è molto usato in cucina e nelle pulizie domestiche. Quando arriva il momento della produzione dei frutti, purtroppo a volte può accadere qualcosa di deludente.

La pianta del limone potrebbe non produrre frutti. Ancora in fase di sviluppo, la giovane pianta avrebbe difficoltà a portare a maturazione i limoni e li espellerebbe ancora piccoli e verdi.

Quando invece si tratta di un esemplare di qualche anno, ora scopriremo perché i frutti del limone cadono prima della maturazione.

Possibili cause

La cosiddetta cascola, comune ad agrumi e altri alberi da frutto, può essere fisiologica o patologica. La prima avviene perché la pianta espelle alcuni frutti per potenziare il nutrimento di quelli rimasti sui rami. In questo modo avremo comunque dei limoni da raccogliere.

Se, invece, non dà frutti o restano piccoli e cadono prima di maturare, la cascola sarebbe patologica. Potrebbe avvenire quando si trapianta il limone in un vaso troppo grande, oppure si coltiva in zone troppo fredde e non adatte. Un’altra causa potrebbe essere la poca esposizione alla luce del sole.

Oltre a queste cause la cascola potrebbe dipendere dalle condizioni meteorologiche. In giornate di pioggia forte, grandine o raffiche di vento le piante in generale, e in particolare quelle con fiori e frutti, possono soffrirne. I limoni appena spuntati, quindi, potrebbero cascare. Oltre a queste motivazioni di carattere fisico e atmosferico, possono essercene altre.

Perché i frutti del limone cadono prima della maturazione e cosa fare per prevenire la cascola

La cascola, infatti, potrebbe verificarsi anche se ci sono stati errori nella concimazione. L’uso di fertilizzanti è importante, ma se non si è esperti si può eccedere oppure darne pochi. In questo caso la pianta soffrirebbe e quindi farebbe cadere i frutti che non riesce a portare a maturazione.

Un altro fattore determinante potrebbe essere la sbagliata irrigazione. Il limone è un frutto succoso. Mancando l’apporto di acqua, specialmente quando fa caldo, tenderà a seccarsi subito e a cadere ancora piccolo.

Anche l’acqua in abbondanza danneggerebbe la pianta facendo marcire le radici.

Infine, la perdita dei piccoli limoni sarebbe dovuta a volte alla tignola. Quest’insetto all’interno dei fiori provocherebbe poi la caduta di frutti immaturi.

Riassumendo, alla luce delle possibili cause della cascola dei limoni, potremmo cercare di evitarla seguendo alcune regole:

annaffiare solo se il terriccio è asciutto evitando ristagni. Questo accorgimento varrebbe anche per altre piante;

dare un concime granulare o quello liquido adatto seguendo le dosi consigliate;

mettere la pianta a mezz’ombra evitando il sole diretto, specialmente in estate;

riparare la pianta da forti correnti d’aria o grandine.

