In questi mesi, come mai durante l’anno, tutti vorrebbero avere la pancia completamente sgonfia. La prova costume è ormai giunta e indossare abiti un po’ più aderenti o trasparenti fa emergere tutti i difetti del corpo. Riuscire a mantenere un tipo di alimentazione contenuta, senza grassi, è davvero molto difficile. Anche fare attività fisica con l’afa non è per niente invitante e gli stimoli sono pochi. Bisognerebbe evitare la sedentarietà e praticare degli esercizi efficaci per eliminare il grasso in eccesso sull’addome. Questi sono passi indispensabili per avere un fisico asciutto, ma sicuramente bere il giusto quantitativo di acqua può aiutare. Oltre a queste semplici regole, si possono individuare anche degli alleati per arrivare all’obiettivo.

Ecco perché se vogliamo la pancia piatta dobbiamo usare queste erbe naturali, rimedi che non possono fare miracoli, ma che aiuteranno a sgonfiare.

Tisane alle erbe

Le tisane sono semplici da fare, si possono ottenere anche senza caffeina e se realizzate con alimenti salutari sono utili al benessere dell’organismo, tranne se abbiamo intolleranze o allergie.

Il cardamomo può essere impiegato per realizzarne una. Usando pochi semi in infusione, una volta filtrati si otterrà una gustosa bevanda utile alla digestione e stitichezza. Si può anche aggiungere al tè verde, che accelera il metabolismo e contrasta il grasso in eccesso. Un potente antiossidante è la yerba mate, aumenta il senso di sazietà e può essere impiegata in un infuso. Buono e saporito è l’alloro, anche mischiato al limone in infusione, renderà la pancia sgonfia.

Altri rimedi

Oltre che preparare ottime tisane, può essere conveniente utilizzare erbe e spezie anche a crudo. Al primo posto lo zenzero, accelera il metabolismo ed ha un’azione brucia grassi eccezionale. Semi di finocchio, timo e menta piperita possono essere usate sia per insaporire pietanze, sia per creare bevande sgonfianti e nutrienti. È indispensabile che tutti questi alimenti siano biologici, senza pesticidi per evitare di ingerirli.

Ecco perché se vogliamo la pancia piatta dobbiamo usare queste erbe naturali, alcune in infuso, altre anche a crudo.