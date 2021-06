L’esodo estivo è ormai iniziato, con tantissimi italiani che decidono di abbandonare le più grandi città d’Italia per godersi un periodo di meritato riposo. Tra le mete più amate spicca la Puglia, le cui spiagge ormai da qualche anno hanno attratte l’attenzione pubblica nazionale e internazionale.

Eppure non tutti conoscono un piccolo borgo capace di accontentare sia gli amanti della natura più incontaminata sia quelli del relax sulla spiaggia. Infatti, chi non sa decidere tra mare e montagna, amerà questa piccola gemma della Puglia. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una piccola gemma sospesa tra mare e natura incontaminata

Moltissimi ormai conoscono le bellezze della Puglia, e in particolare della sua punta meridionale, il Salento. Le nostre televisioni ci riportano, infatti, spesso immagini di spiagge stupende in cui la movida non sembra fermarsi mai.

Eppure non tutti sanno che in Puglia è ancora possibile trovare dei piccoli angoli di paradiso in cui la tranquillità la fa da padrone. Oggi parleremo di una di queste piccole gemme, Peschici, piccolo Comune della provincia di Foggia.

Chi non sa decidere tra mare e montagna amerà questa piccola gemma della Puglia

Il Comune di Peschici è la meta ideale per chi vuole godersi il mare senza però perdersi dei momenti indimenticabili in mezzo alla natura. Questa città si trova, infatti, incastonata tra una baia ricca di bellissime spiagge e il Parco Nazionale del Gargano.

Inoltre, Peschici farà felici anche gli amanti della Storia. Questi, infatti, potranno visitare l’antico castello bizantino che domina la città, come anche le torri d’avvistamento che costellano la costa del Gargano.

Infine, risulta imperdibile una visita agli antichi trabucchi, costruzioni in legno in passato utilizzate per la pesca. Alcuni di questi sono stati trasformati in ristoranti da cui godersi il mare gustando le specialità culinarie del luogo.

