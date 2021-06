La cosmesi è il modo migliore per valorizzare la bellezza naturale del viso.

Sono molte le donne e le ragazze che desiderano un trucco che c’è ma non si vede. Il Team di Beauty di ProiezionidiBorsa ha la giusta soluzione per avere un aspetto curato e candido, ma molto naturale.

Ecco, quindi, il segreto per labbra rosate dell’affetto naturale e guance baciate dal sole grazie a pochissimi ingredienti.

Cosa occorre per un unico prodotto che scalda le labbra e colora le guance

30 grammi di burro di cocco;

30 grammi di burro di karité;

15 grammi di cera d’api;

10 grammi di polvere di radice di Alcanna;

olio essenziale dell’aroma preferito q.b.

Come realizzare questo unico prodotto per la bellezza di tutto il viso

Bisognerà fondere il burro di cocco e quello di karité a bagnomaria e a fuoco lento.

Una volta che entrambi appariranno completamente fusi, è possibile inserire la radice polverizzata di Alcanna o Alkanet.

Questa radice trova largo impiego per la colorazione naturale di tessuti e come colorante alimentare. È possibile acquistare questa polvere nelle erboristerie fornite o direttamente sul web. In molte utilizzano la polvere di radice di Alkanet anche per colorare naturalmente i propri capelli.

Suggeriamo di filtrare la miscela di olio di cocco, burro di karité e Alcanna con delle garze per eliminare la radice in eccesso. Aggiungere quindi la cera d’api di nuovo a bagnomaria con gli altri ingredienti.

Se la consistenza appare troppo liquida basta aggiungere altra cera d’api. In caso contrario è possibile aggiungere un olio come quello di mandorle o comune olio vegetale.

A questo punto bisognerà aggiungere qualche goccia di olio essenziale preferito e trasferire tutto in congelatore fino a solidificazione completa.

Ecco il segreto per labbra rosate dell’affetto naturale e guance baciate dal sole

La consistenza perfetta per questo prodotto naturale è simile a una crema o a un burro cacao. Consigliamo di riporla in bassi barattolini richiudibili, in modo da poterli potare con sé in borsa.

Per applicarlo bisogna invece prelevarne una piccola quantità con le dita e stenderlo sulle labbra per mantenerle naturalmente rosate e avere un effetto naturale.

Per le guance suggeriamo invece di picchiettarlo con cura mentre si accenna un sorriso. Questo prodotto è perfetto anche per un trucco naturale da spiaggia. Ecco invece come ottenere una crema naturale per allontanare le rughe e i segni dell’età.