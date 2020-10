Ruttare e scorreggiare non sono un segno di cattiva educazione o di mancato bon ton. Piuttosto una manifestazione naturale del nostro corpo. Ecco perché ruttare allora fa decisamente bene alla salute.

Ruttare e scorreggiare perché no?

Immaginiamo di essere al ristorante e all’improvviso sorge in noi l’impellenza di ruttare. Proviamo certamente disagio in presenza di altre persone. Eppure presso certi popoli, come gli Arabi, non ruttare alla fine di un lauto pranzo, sarebbe considerato piuttosto un inequivocabile segno di cattiva educazione per non aver gradito il pasto. Il fatto di ruttare o meno, di aver vergogna o meno, dipende piuttosto dal condizionamento sociale.

Camminando per strada abbiamo vergogna di scorreggiare perché è considerato un atto sconveniente. Se fosse invece ritenuto un atto molto apprezzato allora tutti scorreggerebbero a gara volentieri.

In Africa nella tribù dei Masai, ci si saluta sputandosi. E questo gesto è considerato addirittura sacro! Comportamento che da noi provocherebbe le peggiori reazioni, e questo perché è ritenuto indice di una grave offesa.

Ma guardiamo ora dal punto di vista della salute.

Ecco perché ruttare fa decisamente bene alla salute. Perché si rutta?

Nello stomaco si forma del gas dovuto sia all’ingestione di aria, sia alla stessa digestione. Il gas si forma dall’abbinamento sbagliato dei cibi, che fermentano. Parimenti l’aria viene ingerita insieme al cibo, quando si mastica e si ingoia troppo in fretta. L’organismo per non far diventare lo stomaco come un pallone, provoca il meccanismo di eruttazione, che fa fuoriuscire i gas dovuti alla digestione.

Ruttare dovrebbe essere un fatto del tutto naturale e non suscitare meraviglia.

Un’eccessiva ruttazione è indice di qualche problema di salute. Può darsi che ci sia un’attività troppo acida della funzione digestiva, o può darsi che sia l’inizio di una gastrite. Sono segni indicativi della necessità di un controllo medico.

Qualche consiglio

Per assorbire il gas in eccesso, molto utile è il carbone vegetale attivo. Se invece si hanno problemi di acidità, una spruzzata leggera di peperoncino, come detto in questo articolo.

Ma per prevenire la formazione di gas nello stomaco sarebbe meglio abbinare bene i cibi, e non mangiare in fretta.

Da un punto di vista salutistico e sociale, perciò, non bisognerebbe mai trattenere un ruttino o una scorreggia.