Ogni segno zodiacale ha virtù e vizi. Sicuramente ci riconosciamo in essi, anche se abbiamo voglia di nasconderlo. Oggi parliamo di qual è il difetto più grande che ha ogni segno zodiacale. Allora migliorati e combatti il lato oscuro che viene dal tuo segno zodiacale.

Vizi e virtù nello zodiaco

Chiunque sia anche solo minimamente scaramantico può pensare che le influenze degli astri si si facciano sentire nella nostra vita. Ogni segno zodiacale, infatti, secondo queste teorie, ha il suo pregio e il suo lato debole. E’ proprio di quest’ultimo che parleremo, facendo una passeggiata fra i vari segni dello zodiaco.

Ariete. Il problema dell’Ariete è l’impulsività. Resistere alla volontà di agire per istinto è difficile per quelli nati in questo segno. Consigliamo meditazione.

Toro. Il Toro ha l’avidità nel suo lato oscuro. Che in genere evidenzia un forte narcisismo. Raccomandiamo di imparare a privarsi delle cose.

Gemelli. Il vizio astrale dei Gemelli è la falsità. Solitamente è dovuta o alla mancanza di coraggio, oppure alla volontà di voler nascondere qualcosa. E’ negazione della verità. Si consiglia la sincerità e il coraggio.

Cancro. Il Cancro ha un atteggiamento di sfiducia verso sé stesso. E così crea dei punti di riferimento negli altri, rendendoli degli idoli. Diciamo che non riuscirebbero a fare i cosiddetti influencer. Si consigli maggior fiducia in sé.

Combatti il lato oscuro che viene dal tuo segno zodiacale

Leone. Per i Leoni il pericolo è l’arroganza. I Leoni pensano di essere i migliori in tutto e per questo motivo diventano arroganti. Dimenticano così il rispetto degli altri. Si raccomanda una certa umiltà.

Vergine. Vizio capitale della Vergine è l’invidia. Tende a desiderare e voler possedere le cose che hanno gli altri. Consiglio: imparare a distaccarsi.

Bilancia. La Bilancia si autocompiace della sua equanimità, tanto da allontanarsi dalle altre cose. Consiglio: riequilibrio.

Scorpione. Tutti sanno che lo Scorpione è il re dell’energia sessuale e perciò tende alla lussuria. Si consiglia di alzare gli scopi della vita.

Sagittario. Il difetto astrale del Sagittario è la mancanza di fedeltà, il tradimento. Consiglio, una maggiore fiducia in sé stessi.

Capricorno: il Capricorno rischia l’avidità, per la sua grande voglia di realizzazione finanziaria, in cui ce la mette tutta. Consiglio: equilibrio.

Acquario: lato debole dell’Acquario è orgoglio. Orgoglio di avere le qualità che altri non hanno. Creano così distacco verso gli altri. Consiglio: umiltà.

Pesci. Sono dei sognatori di un mondo che non esiste. Il loro vizio è l’illusione. Consiglio: ritorno alla realtà.

Ogni lato oscuro è necessario per evolvere verso la Luce. Questo è il cammino astrologico.