Vediamo i 3 trucchi antispreco che ti faranno risparmiare sulla spesa, utili per conservare più a lungo la verdura, la frutta ed il formaggio. Nel fare la spesa, infatti, sono numerosi gli errori che commettiamo. E per questo spesso gli alimenti deperiscono. Ebbene, con questi trucchi non sprecheremo più neanche un euro.

L’insalata

Vediamo i 3 trucchi antispreco che ti faranno risparmiare sulla spesa partendo dall’insalata. Se volete evitare che il giorno successivo all’acquisto sia ingiallita e poco appetitosa ecco cosa fare.

Appena comprata, tagliamo il ceppo, versiamola in una ciotola con abbondante acqua ed un cucchiaio di bicarbonato. Lasciamola in ammollo per quindici minuti. Poi sciacquiamola e poniamola cinque minuti in ammollo in sola acqua. Scoliamo l’acqua, asciughiamola ben bene con uno strofinaccio ed avvolgiamola nella carta assorbente. Riposta nel frigo, rimarrà fresca e fragrante fino ad una settimana.

Anche le patate, spesso, si deteriorano finendo quindi per essere sprecate. Se vogliamo che non germoglino, e non anneriscano, possiamo riporle in un contenitore insieme a due mele intere. Non necessitano di stare in frigo.

Spesso ci troviamo anche a gettare erbe aromatiche inutilizzate. Per evitarlo basta metterle ben avvolte in un foglio di alluminio, nel cassetto meno freddo del frigo.

Il formaggio

Passiamo al formaggio. L’errore più comune è quello di riporlo nella pellicola trasparente, che purtroppo assorbe il sapore. Bocciata anche la carta di alluminio. Ciò in quanto la presenza del sale nel formaggio favorisce la migrazione dei metalli. Anche i contenitori sigillati non sono adatti in quanto impediscono al cacio di respirare.

La soluzione perfetta, che tiene lontano i germi, causa dell’invecchiamento precoce, e lascia traspirare il formaggio, è la carta da forno. Avvolgiamo, quindi, il cacio in questo tipo di carta e riponiamolo nel ripiano più alto del frigo che è quello meno freddo.

I frutti lasciati a metà

In ultimo, vi suggeriamo un metodo per evitare che un frutto lasciato a metà si avvizzisca. Un esempio pratico: se ci avanza mezza mela o pera possiamo bagnare la metà priva di buccia con qualche goccia di limone, e riporla in frigo. Ciò eviterà che il frutto perda la sua umidità. Potrà, quindi, essere consumato in un secondo momento, mantenendo il buon sapore e le sue vitamine.

Un ultimo suggerimento generale è quello di tenere sempre alimenti come uova, latte e panna, nei contenitori originali ben chiusi, affinché si conservino al meglio.

Ci auguriamo che questi trucchi antispreco che ti faranno risparmiare sulla spesa, vi siano di utilità anche per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.