Ecco perché questo delizioso e dolce frutto è un potente alleato per il corpo ma è anche favoloso per mantenere una linea da fare invidia

Le fragole sono frutti aggregati che tutti adorano. Sia che si parli di bambini, adulti o anziani. Infatti, è molto difficile trovare persone che non l’apprezzino. Grazie al loro delizioso sapore è quasi impossibile resistergli.

Ma perché le fragole fanno bene alla salute?

Naturalmente ricco di vitamine, minerali e folati, questo frutto aiuta, a contrastare tumori, anemia ed aiuta il sistema immunitario a rimanere sano.

Le fragole sono anche ricche di antiossidanti che favoriscono una buona salute. Non solo, questi deliziosi frutti contengono alcuni elementi nutritivi che sono utilissimi per abbassare la pressione sanguigna, fungono da antinfiammatori e aumentano il colesterolo buono, utile al corpo umano.

Queste meraviglie rosse sono anche considerate ottimi depuratori, essendo diuretiche e ricche di fibre.

Grazie a tutte queste qualità, la fragola parrebbe essere davvero un ottimo alleato per la salute. Già così ci sono davvero ottimi presupposti per consumare questo delizioso frutto, ma non è finita qui. I suoi benefici, infatti, riguardano anche l’estetica.

Le fragole sono tra i frutti meno calorici che esistano al mondo. Si pensi che per 100 grammi di prodotto arrivano a contenere appena tra le 27 e le 33 kcal, in base alla maturazione dei frutti. Ottimale dunque risulta il rapporto tra i suoi tanti nutrienti e gli zuccheri che bisogna ingerire per averli.

L’alto contenuto naturale di vitamina C aiuta la produzione di collagene, che aiuta a tenere a bada anche la formazione cellulite e ritenzione idrica.

Questi frutti, invero, possono consentire all’organismo un aumento di produzione, da parte del tessuto adiposo, di adiponectina. Quest’ormone proteico è in grado stimolare il metabolismo nelle sue varie sfaccettature, aumentando la possibilità di tener d’occhio il peso.

Contiene ancora xilitolo che diventa utilissimo per prendersi cura del cavo orale aiutando ad evitare l’alitosi e la formazione di placca sui denti.

Ecco perché questo delizioso e dolce frutto è un potente alleato per il corpo ma è anche favoloso per mantenere una linea da fare invidia. Attenzione però a non eccedere nel loro consumo, si correrebbe il rischio di incorrere in spiacevoli reazioni cutanee.