La plastica è divenuta un elemento fortemente utilizzato dall’uomo, causando così un fortissimo tasso d’inquinamento. Molti oggetti e macchinari sono o hanno parti in plastica. In alcuni casi, a oggi, non è possibile sostituire l’impiego di plastica nella realizzazione di taluni prodotti. Basti pensare a molte attrezzature utilizzate in campo medico o tecnologico. Esiste tuttavia una gran quantità di oggettistica che può essere comodamente realizzata e utilizzata senza l’utilizzo di materie plastiche.

Ecco 5 consigli molto utili per ridurre drasticamente il consumo di plastica legato alla pulizia e alla cura della persona

Per ridurre il consumo di plastica possiamo utilizzare questi semplici accorgimenti.

Cotton fioc e spazzolini da denti

Sostituire i comuni cotton fioc e spazzolini da denti con quelli biodegradabili e compostabili in bambù.

Lamette per la rasatura

Evitare di utilizzare lamette per la rasatura usa e getta o ricaricabili in plastica. Preferire invece le lamette di sicurezza totalmente in acciaio.

Spugne

Utilizzare spugne naturali, magari in luffa che possono essere prodotte comodamente in casa. Basta acquistare o coltivare questo tipo di zucca e far seccare il suo interno per ricavare la spugna di luffa. Se questa alternativa non è di proprio gusto, esistono molte altre tipologie di spugne naturali e facilmente biodegradabili.

Prodotti cosmetici e per la pulizia del corpo

Shampoo, creme viso e corpo, bagno doccia e via discorrendo. Questi prodotti per la cura e l’igiene del corpo sono quasi sempre contenuti in confezioni di plastica. Esistono però ottime alternative che si possono acquistare o fare in casa e che evitano di produrre rifiuti plastici. Sono i prodotti solidi. Grazie ad essi è possibile produrre meno immondizia e, spesso, avere anche prodotti più naturali per la pelle ed i capelli.

Assorbenti monouso

Esistono molte valide alternative per evitare di utilizzare questo prodotto specifico per le donne. Assorbenti monouso biodegradabili e compostabili, coppetta mestruale, mutandine assorbenti lavabili ed assorbenti riutilizzabili in fibre naturali.

Ecco, questi erano solo 5 consigli molto utili per ridurre drasticamente il consumo di plastica legato alla pulizia e alla cura della persona, ma certamente ne esistono molti altri.

Grazie all’impegno collettivo si potrà ridurre l’impatto ambientale dato da questa problematica. Così facendo si otterrà un mondo più pulito, sano e bello in cui vivere serenamente.