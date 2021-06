Con l’arrivo dell’estate moltissime persone si preoccupano della prova costume. E certamente questo è un aspetto importante se si vuole fare bella figura in spiaggia. Quindi molti si stanno preparando con la dieta migliore per questo periodo, cercando di fare tutto il possibile per mangiare in maniera leggera.

Non dimentichiamo però che oltre a dimagrire è anche importante avere una dieta bilanciata e che garantisca tutte ciò di cui il nostro organismo ha bisogno. Andiamo dunque a vedere quali sbagli evitare per mangiare al meglio. Questi sono gli errori da evitare per avere una dieta perfetta per l’estate che garantisca benessere e non faccia ingrassare.

Non lasciamoci ingannare

La prima cosa da fare è diffidare dalle diete che si professano rapide e miracolose. Spesso vengono infatti proposti dei metodi incredibili che in pochissime settimane permettono di perdere tanti chili. Queste soluzioni non solo sono raramente efficaci, ma spesso sono anche dannose. Infatti queste forniscono delle terapie d’urto che ci espongono a carenze di sostanze nutritive importanti. Le diete davvero serie propongono una nutrizione completa, che pian piano elimina il peso in eccesso senza però mettere a repentaglio la nostra salute.

Attenzione alle diete più popolari

In questi anni hanno iniziato a spopolare le diete vegetariane o vegane. Anche se queste sono tipi di dieta assolutamente accettabili, stiamo attenti a come le calibriamo. Infatti prima di lanciarsi, ad esempio, in una dieta vegana è bene che ci rivolgiamo ad un esperto. Eliminare del tutto i prodotti animali infatti richiede di sostituirli con alternative vegetali, e costruirsi una dieta fai da te può essere dannoso. Anche qui il pericolo principale è esporsi a carenze pericolose.

Questi sono gli errori da evitare per avere una dieta perfetta per l’estate che garantisca benessere e non faccia ingrassare. Evitiamo cure miracolose e troviamo diete serie. E se vogliamo eliminare i cibi di origine animale, facciamolo con criterio.

Per chi vuole approfondire, consigliamo poi questo articolo per capire quante fragole e quante ciliegie mangiare per massimizzare i loro effetti positivi.