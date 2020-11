Mai come quest’anno l’incubo influenza rovina i sonni di molti italiani. Vaccini antinfluenzali esauriti prima ancora dell’immissione sul mercato. Ricerca continua di prodotti, naturali e farmaceutici che possano darci la speranza di non ammalarci. Perché anche una semplice influenza col coronavirus significa assenza dal lavoro, cura dei figli, tamponi, file dal dottore e mille disagi. “Prevenire è meglio che curare”, adesso più che mai. In quest’ottica ottica la nostra testata con tutti i suoi Esperti è alla ricerca continua di sistemi naturali, non invasivi che possano darci una mano ad evitare di ammalarci. E, tra i sintomi stagionali, uno dei più fastidiosi è senz’altro la tosse. Ecco perché possiamo prevenire la tosse anche lavandoci le mani spesso, come spieghiamo in questo articolo.

Tosse secca e tosse grassa

Esistono due tipi di tosse che possiamo riassumere essenzialmente in secca e grassa. In base alla loro origine, cambiano sia la cura che i farmaci. Parliamo di tosse secca di solito riferendoci a quella causata da fattori non naturali, ma chimici. Fumo di sigaretta, polveri e smog sono le cause principali. La classica tosse grassa, invece, rappresenta di solito l’anticamera dello stato influenzale e trova la sua origine nei virus. Per entrambe, comunque, esistono delle azioni importanti in grado di prevenirle.

Tanta acqua e tante vitamine

Non è assolutamente un paradosso, ma bere tanta acqua anche d’inverno serve a mantenere le mucose del nostro sistema respiratorio ben idratate. Così facendo, permettiamo ai nostri organi di ricevere acqua sufficiente per contrastare l’arrivo degli agenti esterni. Allo stesso modo, seguendo una dieta bilanciata, ricca di frutta, verdura e legumi garantiremo alle nostre difese le armi giuste per contrastare tosse, raffreddore e influenza.

Lavarsi le mani bene e spesso

In questi mesi abbiamo decisamente riscoperto il valore di lavarsi le mani, igienizzarle e prevenire i batteri. Allo stesso modo e in maniera ancora più importante, lavarsi le mani previene la tosse. Tantissime volte, infatti durante la giornata portiamo le mani al viso e alla bocca, senza contare chi di noi si mangia le unghie. Più le mani sono pulite e meno microbi faremo entrare nel cavo orale, pronti a fare danni al nostro organismo. Ecco perché possiamo prevenire la tosse anche lavandoci le mani spesso e ricordandoci di mantenere sempre questa buona abitudine.

