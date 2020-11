Quante volte ci sarà capitato di dover assumere delle medicine o delle pillole particolarmente amare e ricercare tutte le soluzioni per rendere più dolce la deglutizione. Allo stesso modo, e forse in maniera ancora più traumatica, quando lo dobbiamo imporre ai nostri figli, soprattutto se piccoli. Qualche stratagemma negli anni l’abbiamo pure imparato, ma in questo articolo leggeremo tutti i trucchi per rendere meno amara la pillola o la medicina. I nostri Esperti elencheranno una serie di alimenti per tutti i gusti, con i quali, è proprio il caso di dirlo, indoreremo la pillola.

Delle caramelle gommose

Partiamo con il sistema utilizzato per fare ingoiare ai nostri bambini una pillola: la classica caramella gommosa alla frutta. È un sistema che può rivelarsi molto utile anche per gli adulti. Prima di tutto è bene munirsi di un bicchiere d’acqua, di tè o un succo di frutta. Inserendo la pastiglia all’interno della caramella e trangugiandola col supporto di una bevanda, difficilmente falliremo nel nostro intento.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

All’interno della marmellata

Tra tutti i trucchi per rendere meno amara la pillola o la medicina, non può mancare il classico cucchiaio di marmellata, crema di nocciole o miele. In questo caso, se non siamo allergici ai latticini, potremmo unire la preziosa opera di un bicchiere di latte o di un cucchiaio di yogurt. L’effetto proposto con questo trucco è quello dello scivolamento in gola della pillola.

Mollica di pane o cibi morbidi

Stando attenti a non aprirla, ridurla in pezzettini e quindi peggiorare la situazione, possiamo usare anche un pezzetto di mollica di pane o degli alimenti morbidi. In questo caso però il boccone non deve essere assolutamente troppo grande, col rischio che gola ed esofago ci rimandino indietro la pastiglia. Anche in questo caso teniamo comunque a disposizione una bevanda per completare l’opera.

In un frutto

Un sistema che ha sempre, o quasi, successo è quello di utilizzare un frutto morbido all’interno del quale nascondere la pastiglia. Perfetta la banana, ma validi anche i kiwi, un pezzo di pera dolce e matura, una fetta di arancia o di mandarino.

Approfondimento

Ecco perché la lattuga elimina l’alito cattivo