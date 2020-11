Il segreto per preparare in casa un detergente ecologico antimuffa, o antitarme, o antibatterico, o per profumare

Ci si trova in questo periodo per la maggior parte del tempo in casa e viene allora la voglia di prendersi cura della nostra dimora. Nelle pulizie quotidiane, spesso si usa un detergente universale per fare un po’ di tutto. Ora invece scopriremo il segreto per preparare in casa un detergente antimuffa, o antitarme, o antibatterico o per profumare.

Il vantaggio di un detergente ecologico

E’ bene usare dei detergenti specifici per le varie esigenze. In più i nostri saranno anche ecologici, cosa che ci permette di utilizzarli senza problemi e senza paura di conseguenze dannose per la salute. Oramai sappiamo che le diverse sostanze chimiche presenti nei detergenti d’uso comune, sono dannose per chi le respira o ci entra in contatto.

Come preparare un detergente eco in casa

Prepariamo un detergente multiuso come base, ottimo per qualsiasi tipo di pulizia. Dopodiché vedremo come trasformare questa base in un detergente specifico contro la muffa, o le tarme, o i batteri, o disinfettante o semplicemente per profumare.

Gli ingredienti sono 2:

a) 25 grammi di carbonato di sodio

b) 1 litro di acqua

Il procedimento è semplice. Basta sciogliere il carbonato di sodio nell’acqua, ed è fatto! Questo tipo di detergente si può usare per il pavimento, per lavare piatti e stoviglie, il bagno. E’ un detergente che si adatta a diverse esigenze di pulizia.

Ecco il segreto per preparare a casa un detergente ecologico antimuffa, o antitarme, o antibatterico, o per profumare.

Qual è il segreto per trasformare un detergente universale in uno adatto a una specifica pulizia? La risposta sono gli oli essenziali, che sono il concentrato della distillazione di alcune piante medicinali.

La scienza erboristica, che si insegna all’università, ci dice che ogni pianta ha un potere particolare. Gli oli essenziali catturano questa proprietà e le trasmettono, nel nostro caso< ad un detergente ecologico.

Vediamo quali olii essenziali ci sono di aiuto

Per un detergente antimuffa si possono aggiungere alcune gocce di uno di questi olii essenziali: chiodi di garofano, cannella, lavanda, manuka, tea tree. Nel caso si voglia ottenere un detergente antitarme: cannella, patchouli, lavanda, cedro. Per un detergente antibatterico: tea tree, lavanda, limone, timo, geranio, eucalipto. Invece, per un detergente antisettico: limone, menta, geranio, eucalipto, lavanda, timo, tea tree. Per un detergente che deodori: arancio dolce, lavanda, limone, menta e geranio.

Gli olii di eucalipto e lavanda sono molto indicati per la profumazione del bucato e anche per disinfettarlo. Così come nell’acqua calda dei piatti, si possono aggiungere due o tre gocce di olio essenziale di limone.

Abbiamo così visto il segreto per preparare in casa un detergente ecologico antimuffa, o antitarme, o antibatterico, o per profumare.

Ecco, invece, come fare in casa un ottimo sapone di Marsiglia.