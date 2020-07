Assumere carboidrati è assolutamente fondamentale per il nostro organismo. La nostra alimentazione deve essere lo specchio del metabolismo e della nostra salute. Come ricordato anche in articoli recenti, il nostro “team benessere” sottolinea quanto l’alimentazione sia fondamentale anche sul sistema ormonale. La funzionalità della tiroide infatti è legata indissolubilmente a ciò che assumiamo a tavola. L’alimentazione può cambiare ovviamente anche in base alla stagione. D’estate con l’aumento del caldo e della sudorazione, dobbiamo integrare continuamente i liquidi e i sali perduti. Ma, nello stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che il nostro fisico oltre alle fibre e alle vitamine ha bisogno anche di:

– Carboidrati

– Grassi

– Proteine

La forza dei carboidrati

Teniamo a sottolineare ancora una volta che il nostro organismo brucia i carboidrati nel momento dello sforzo fisico. Perché sono proprio questi a fornirci energia per l’autonomia del sistema nervoso. Una persona attiva dovrebbe arrivare ad assumere almeno la metà di carboidrati negli alimenti introdotti quotidianamente. Ma i carboidrati si trovano in natura anche nelle verdure, che aiutano il pancreas a smaltire le proteine assunte. Ecco perché possiamo assumere i carboidrati anche con queste verdure, che andiamo a elencare:

– Cavolfiore

– Mais

– Patate

– Cipolle

Patate e cipolle la forza dei poveri

Patate e cipolle infatti hanno rappresentato per secoli i pasti dei poveri, soprattutto dei contadini che avevano bisogno di nutrienti e alla faticosa giornata lavorativa. La patata ha circa 75 cal/100 grammi ed è composta e alla sua maggioranza proprio da carboidrati e proteine. Ma è anche ricca di sali minerali e vitamine, giustificando così la sua fama di alimento energetico. Anche la cipolla vanta questa ricchezza di vitamine, carboidrati e proteine, ma è meno calorica, con sole 40 calorie. Da ricordare che la cipolla è un ottimo diuretico e contribuisce concretamente ad abbassare il diabete.

Mais e cavolfiore

Il mais, come tutti gli appartenenti alla famiglia dei cereali, è ricco di carboidrati, ma vanta anche una presenza importante di grassi: quasi il 10 per 100 del suo totale. D’altro canto, però la sua abbondanza di fibre ne fa un alimento principe per la lotta al colesterolo e quella alle difficoltà della diuresi. Il cavolfiore, invece ha solo 25 cal., ma abbonda di ferro e grassi omega tre e omega sei, veri e propri tesori per la nostra salute. Ecco perché possiamo assumere i carboidrati anche con queste verdure e beneficiare delle loro molteplici virtù.

