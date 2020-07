Ricordate l’immagine di Silvester Stallone in Rocky, che assume il bicchierone iperproteico mattutino per affrontare al meglio la giornata? A noi non servono forza ed energia per salire su un ring e lavorare in un mattatoio, ma la nostra redazione vi consiglia una bevanda straordinaria che racchiude le proprietà di:

– Mela

– Carota

–Barbabietola

Come creare una pozione magica, ricca di fibre, vitamine, antiossidanti, nutrienti uniti nella missione di farci stare meglio. Senza considerare i costi contenuti rispetto a degli integratori concorrenti acquistati già pronti.

Perché prepararci questo salutare mix

Sono almeno 8 i buoni motivi per creare e bere questa bevanda salva vita, che dovremmo inserire nella lista delle priorità settimanali. Frullare assieme mela, carota e barbabietola serve a:

– Rinforzare il nostro sistema immunitario

– Allontanare le riniti e le sinusiti

– Rinforzare il sistema cardiocircolatorio

– Ridurre la nascita e la formazione delle cellule tumorali

– Eliminare la stitichezza e favorire il transito intestinale

– Aiutare la vista e gli occhi negli sforzi lavorativi quotidiani

– Prendersi cura di reni e polmoni

– Donare energia e combattere la stanchezza

Nessuna controindicazione

Questa bevanda non ha controindicazioni, se non, per i diabetici, che, per la presenza della barbabietola, devono evitarla per i suoi zuccheri. Sono almeno 8 i buoni motivi per creare e bere questa bevanda salva vita, che va consumata preferibilmente appena preparata o entro poche ore. Questo perché non si disperdano le vitamine e gli enzimi a contatto con l’aria.

Consigliata agli sportivi

Tornando al nostro Rocky, la nostra bevanda non avrà lo stesso vigoroso impatto, ma servirà comunque a lenire gli sforzi dell’allenamento, i crampi muscolari e gli sforzi postpartita. In Oriente viene assunta ufficialmente nelle diete di molte discipline sportive, come il nuoto, perché aiuta a mantenere la massa muscolare e a eliminare grassi e tossine. Il nostro “team benessere” la consiglia anche come valida dieta per depurarsi e perdere qualche chilo di troppo, in maniera assolutamente naturale e non invasiva!

