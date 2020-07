Il team di Proiezionidiborsa vi fornirà indicazioni dettagliate su quando arriva il rimborso 730 per i disoccupati del 2020. La data di erogazione del rimborso varia a seconda che ad emettere il pagamento sia l’INPS o l’Agenzia delle Entrate. È l’INPS a provvedere al rimborso Irpef se il percettore dell’indennità di disoccupazione indica l’Ente previdenziale come sostituto di imposta. Al contrario, il contribuente che presenta il modello 730 senza sostituto deve attendere i tempi dell’Agenzia delle Entrate che solitamente sono più lunghi.

Sono necessarie difatti delle procedure di conguaglio per determinare se al contribuente spettano rimborsi o addebiti Irpef. Si raccomanda di consegnare quanto prima la dichiarazione dei redditi per accelerare ulteriormente la tempistica. Nell’articolo “Quando arriva il rimborso 730 per i pensionati?” troverete le date in cui avverrà il versamento del rimborso per i percettori di pensione. I nostri esperti vi diranno ora invece quando arriva il rimborso 730 per i disoccupati che ricevono l’indennizzo Naspi.

Quando arriva il rimborso 730 per i disoccupati del 2020?

A causa dell’epidemia del coronavirus sono in corso molti cambiamenti che riguardano soprattutto il calendario delle scadenze. I contribuenti italiani possono difatti inoltrare la dichiarazione dei redditi in tempi più dilatati rispetto allo scorso anno. Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 coincide con il 30 settembre 2020. Tenete ovviamente conto che più vi attarderete ad inoltrare la dichiarazione reddituale più si allungheranno i tempi di ricezione dell’eventuale rimborso Irpef.

Il disoccupato a cui spetta un rimborso lo riceverà a partire da agosto e settembre 2020 se sarà l’INPS ad erogarlo. Invece se il percettore della Naspi provvede alla presentazione del modello 730 senza sostituto dovrà attendere i tempi più lunghi dell’Agenzia delle Entrate. Se verrà rispettato il calendario di erogazione dello scorso anno, i disoccupati non riceveranno il rimborso dall’Agenzia delle Entrate prima di dicembre prossimo. Ciò perché per i disoccupati il pagamento del credito da parte dell’Autorità nel 2019 è avvenuto a partire da dicembre e nei mesi seguenti.