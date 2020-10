Le regole ed i principi su cui si basa una vita sana ormai li conosciamo abbondantemente. Un piano alimentare ben costruito sul nostro organismo, attività fisica e positività psicologica sono i tre elementi intorno ai quali gira il benessere dell’individuo. La salute parte dal cibo e come è noto da molti anni la colazione rappresenta il pasto più importante della giornata.

Da sottolineare che negli ultimi dieci anni, un cambio di rotta culturale sta modificando le abitudini mattutine, dirottandole verso alimenti più sani e ricchi di energia. Per il “sacro” momento breakfast, sono sempre più numerosi coloro che scelgono un pasto che abbia un adeguato apporto calorico per affrontare l’intera giornata. Tuttavia, l’usanza di fare due chiacchiere al bar, sorseggiando un caffellatte e addentando un buon cornetto ripieno è tipica di una tradizione tutta italiana. Gli esperti, però insorgono: “Attenzione alla combinazione caffè e latte”.

Ecco perché non dovresti più bere il caffellatte secondo gli esperti

Prima di capire perché la combinazione tra caffè e latte sarebbe da bandire secondo gli esperti, spieghiamo innanzitutto cos’è il caffellatte. Molto spesso confuso con il cappuccino, il caffellatte si presenta invece senza schiuma. Tutto sommato, però, la quantità di latte e di caffè utilizzate per creare il caffellatte sono le stesse del cappuccino. Per molti nutrizionisti, il caffellatte non è assolutamente ideale per la vostra colazione. Tutti d’accordo sulla bontà dell’alimento ma per quanto riguarda la sua digeribilità sarebbe letteralmente da bandire dalle tavole.

Secondo gli esperti, il mix composto dal caffè e dal latte, infatti, darebbe vita ad una sostanza, il tannato di albumina che impiegherebbe circa tre ore per essere digerita. Un tempo decisamente lungo per vivere la giornata partendo con il piede giusto. Una brutta notizia, dunque, per tutti gli amanti di questa squisita bevanda.

