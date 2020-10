Dopo la proroga ufficiale stabilita con il Decreto Rilancio, l’avvio della lotteria degli scontrino è previsto per il primo gennaio 2021. Alcune prime indicazioni in materia le ha diramate l’Agenzia delle Entrate.

Al lettore, tuttavia, interessa anzitutto capire chi potrà partecipare alla lotteria degli scontrini e chi sarà escluso e quindi tagliato fuori. Procediamo con ordine.

Chi potrà partecipare alla lotteria

Potranno partecipare alla lotteria i contribuenti italiani maggiorenni in possesso di uno scontrino elettronico. Quest’ultimo darà diritto ad un ticket con cui partecipare all’estrazione. I biglietti virtuali della lotteria saranno emessi ogni euro di spesa, fino ad un massimo di 1.000 euro.

Gli esclusi dalla lotteria degli scontrini

Ora, chi sarà escluso dalla lotteria degli scontrini? Lo saranno le seguenti categorie di soggetti:

a) gli acquirenti online;

b) i detentori di scontrini frutto di operazioni di attività d’impresa, arte o professione;

c) gli acquirenti con scontrini elettronici, per i quali si esercitano agevolazioni da deduzioni o detrazioni fiscali.

Altre due categorie di scontrini escluse

Infine, altre due categorie di scontrini non avranno diritto ai biglietti virtuali validi per partecipare alla lotteria. Si tratta di quelli emessi da farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi. Ossia da tutte quelle attività che inviano i dati al sistema Tessera Sanitaria, con comunicazione del codice fiscale dell’acquirente.

Per finire, non rientrano nella lotteria le fatture elettroniche che documentano gli acquisti effettuati. In questo caso, dunque, non si tratta di scontrini ma di fatture.

Queste due ultime esclusioni resteranno in piedi almeno durante la prima fase di avvio del concorso a premi.

I consumatori

Per chi paga in contanti sono previste tre estrazioni mensili, ognuna dell’importo di 30.000 euro. In più ci sarà un’estrazione annuale di 1 milione di euro. Entrambe le due tipologie di estrazioni sono dette estrazioni ordinarie.

Per chi paga con strumenti tracciabili (si parla di estrazioni a zero contanti), come il bancomat e la carta di credito, le estrazioni sono più ricche. Dovrebbero esserci infatti 10 estrazioni mensili per 100.000 euro ognuna. In più un’estrazione annuale di 5 milioni di euro.

Chi effettua pagamenti cashless, non in contanti, partecipa, sia alle estrazioni ordinarie che a quelle a zero contanti.

Infine, sono previste, sia per le operazioni ordinarie che per quelle a zero contanti, estrazioni anche settimanali. La loro decorrenza è tuttavia tutta da determinare.

Gli esercenti

Restando sempre in tema di chi potrà partecipare alla lotteria degli scontrini e chi sarà escluso, un cenno va fatto anche agli esercenti. Anche i negozianti partecipano alle estrazioni, ma solo nel caso dei pagamenti tracciabili. Le estrazioni saranno dieci mensili, ognuna con 20.000 euro in palio. Più una finale annuale da 1 milione di euro.

In caso di lotteria per pagamenti elettronici, la vincita del consumatore determinerà automaticamente la vincita anche a carico dell’esercente.

