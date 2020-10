Quando facciamo la nostra solita lavatrice, dove mettiamo a lavare i panni sporchi, siamo soliti stendere gli asciugamani al sole. In questo modo si asciugano più facilmente grazie al calore del sole. Usiamo tantissimi metodi per evitare che questi diventino secchi, ma qual è il modo migliore per farli rimanere morbidi e profumati?

Ecco perché non dovresti lasciare gli asciugamani a stendere al sole

Possiamo usare tutti i prodotti che vogliamo per renderli morbidi, dopo ne vedremo alcuni naturali che sono veramente fantastici, ma non dobbiamo assolutamente commettere questo errore. Non dobbiamo lasciarli al sole. Infatti il sole diretto tenderà a seccare i nostri asciugamani, e questi risulteranno ruvidi e duri. Dunque il modo giusto per lasciarli morbidi è quello di stenderli ad esempio la mattina presto, quando il sole non è molto caldo, oppure la sera, o meglio al tramonto o ancora meglio in una zona di ombra se possibile. Ma lo strumento che li lascerà morbidi come appena comprati è l’asciugatore elettrico.’

Bicarbonato di sodio e aceto

Per renderli morbidi, oltre alla tecnica sopra spiegata, è importante utilizzare i prodotti giusti. Potete usare l’ammorbidente, anche se ormai sapete benissimo che non è proprio il prodotto migliore al mondo.

In alternativa potete usare dei prodotti totalmente naturali. Ad esempio potete lavare i vostri asciugamani lasciandoli in ammollo in acqua tiepida con un po’ di bicarbonato. Oppure al posto dell’ammorbidente potete usare l’aceto. E se la vostra paura è che poi questi puzzino, una volta asciutti non avranno nessuno odore di aceto.

Ricordatevi sempre inoltre di lavare gli asciugamani appena acquistati, il primo lavaggio infatti rimuoverà una sorta di patina presente sull’oggetto oltre a rimuovere i batteri presenti.

Quindi ecco perché non dovresti lasciare gli asciugamani a stendere al sole, ma segui i consigli sopra elencati, così i tuoi asciugamani saranno nuovamente morbidi.

Approfondimento

Lava gli asciugami con la camomilla.