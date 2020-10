Non è semplice riuscire a non sperperare i nostri guadagni mensili, ma possiamo cercare un modo per ridurre gli sgarri al minimo. Vorresti risparmiare parte dello stipendio? Ecco i trucchetti che la maggior parte degli italiani utilizza. Passate la pausa pranzo in ufficio? Se sì, avrete un’occasione in più per essere degli chef creativi, non vi accontentate di pranzi al bar o al ristorante, spesso veloci e insoddisfacenti.

Utilizzate invece la sera del giorno prima per riempire una schiscetta con i vostri cibi preferiti, cucinati da voi con cura e dedizione, a cui potrete aggiungere delle merende per fare qualche spuntino. Sarà un grande risparmio, ve ne accorgerete. La vostra macchina straripa di bottiglie di plastica? Create un’altra buona abitudine, tenete sempre a portata di mano una borraccia, aiuterà l’ambiente, ma soprattutto le vostre tasche.

Cercate di andare al supermercato con la pancia piena, vi porterà ad acquistare solo il necessario. All’inizio della settimana ponetevi questa domanda: cosa posso mangiare lunedì, martedì, mercoledì? Continuate per ogni giorno della settimana. Prendete un foglio magnetico da mettere sul frigorifero e scrivete per ogni settimana un ipotetico menu, fotografatelo e comprate solo quello che avete scritto, potrete così eliminare anche sprechi alimentari.

Vi piace andare a mangiare fuori settimanalmente? Fate shopping compulsivo?

Preparatevi un budget mensile, e soprattutto occhio a non comprare cose per assecondare umori passeggeri. Per quanto riguarda le uscite serali, se andate a mangiare fuori o fate aperitivi con gli amici, un consiglio è quello di non strafare, divertirsi sì, ma sempre con accortezza.

Infine, è fondamentale guardare al futuro. Avete progetti? Vi piace viaggiare? Volete comprare una casa? Applicate la tecnica del step by step, risparmiate poco alla volta, ma con continuità e vedrete che qualche sfizio riuscirete a togliervelo.

