Ecco perché tutti stanno lavando gli asciugamani con la camomilla.

I tuoi asciugamani sono sempre ruvidi? È normale: i lavaggi aggressivi possono rovinarne le fibre. Eppure è un peccato. Non c’è miglior coccola di benessere che uscire dalla doccia e avvolgersi in un asciugamano morbido e profumato. Sapevi che puoi mantenere soffici i tuoi asciugamani senza spendere una fortuna per l’ammorbidente? E che, allo stesso tempo, puoi ottenere un effetto rilassante? Ecco perché tutti stanno lavando gli asciugamani con la camomilla!

Camomilla: rilassante per te e… per gli asciugamani!

La camomilla è nota per le sue proprietà rilassanti. Ecco perché molti di noi ne bevono una tazza fumante prima di andare a dormire. Anche solo il profumo della camomilla può aiutarti a calmarti. Può darsi si tratti solo di un effetto placebo: il cervello associa il profumo della camomilla alla sensazione di relax che proviamo dopo averla bevuta.

Immagina, dopo il bagno caldo della sera, di asciugarti in una nuvola di profumo di camomilla. Non ti senti piacevolmente insonnolito solo all’idea? Ma c’è un beneficio in più! Non solo la camomilla può avere un effetto rilassante per te: può “rilassare” anche i tuoi asciugamani! Ecco perché tutti stanno lavando gli asciugamani con la camomilla. Vuoi provarci anche tu?

Prepara una camomilla lasciando in infusione una bustina in un litro d’acqua calda. Quando la camomilla si è raffreddata, versala in una bacinella piena d’acqua. Immergi gli asciugamani, già lavati ma ruvidi, nella bacinella. Ti basterà lasciarli in ammollo per un quarto d’ora per ottenere asciugamani morbidi e profumati! Questo trucchetto di aromaterapia è ottimo anche per combattere lo stress da rientro.

Altri consigli eco-friendly per ammorbidire gli asciugamani

I detersivi e gli ammorbidenti industriali rischiano, a lungo andare, di rovinare le fibre degli asciugamani. Inoltre, sono dannosi per l’ambiente. Oltre alla camomilla, esistono però altri prodotti eco-friendly che puoi utilizzare per ammorbidire gli asciugamani. Ecco qualche spunto!

Prova a lasciare in ammollo gli asciugamani in una bacinella con acqua e bicarbonato per tutta la notte. Oppure aggiungi un po’ di sale al lavaggio in lavatrice per bilanciare la durezza dell’acqua. Puoi provare anche a versare un paio di cucchiai d’aceto nello scomparto per l’ammorbidente della lavatrice.

Quest’ultimo trucchetto è ottimo anche per combattere i cattivi odori!