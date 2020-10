La sfida tra carni bianche e rosse è sempre stato un argomento su cui si dibatte molto. Indubbiamente, entrambe costituiscono pietanze succulente e versatili della nostra tradizione culinaria. Per gli amanti della carne bianca, il team di ProiezionidiBorsa ha deciso di mostrare qualche consiglio utile dispensato dagli esperti. Gettonatissima nelle diete dimagranti, digeribile e fresca, la carne bianca è adatta ad integrare la giusta quantità di proteine nell’organismo. È un alimento povero di colesterolo e possiede una piccola quantità di grassi saturi.

Inoltre, per molti medici la carne bianca è in grado di proteggere l’apparato gastrointestinale, dal pericolo di tumore.

Pollo e tacchino sono introdotti molto spesso anche nella dieta dei bambini grazia alla loro leggerezza e digeribilità. Per quanto riguarda la differenza con la carne rossa, in termini di completezza, gli esperti sottolineano che per le vitamine, le proteine e i sali minerali, non esistono molte diseguaglianze tra le due. Considerati entrambi alimenti completi da poter consumare nelle giuste quantità. Insomma, tanti sono i benefici della carne bianca ma conosci i metodi di cottura più adatti e che fanno bene al tuo corpo? Quali sono, invece, le pratiche dannose?

Ecco perché non dovresti cuocere pollo e tacchino alla griglia o alla piastra secondo gli esperti. I metodi di cottura

Per i nutrizionisti quantità e cottura sono elementi importanti che non vanno trascurati. Consentite le cotture bollite e al vapore. Da evitare, invece, la cottura alla griglia, brace, piastra e padella. Questi metodi, infatti, brucerebbero di più la carne rendendola a tratti cancerogena. Una teoria sposata da molti scienziati. Secondo un recente studio americano, due molecole presenti nel nostro intestino trasformerebbero le sostanze della crosta bruciata della carne in composti che potrebbero agevolare lo sviluppo dei tumori.

