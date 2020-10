Seduta molto positiva per le Borse europee e soprattutto per Piazza Affari. La Borsa di Milano è stata ancora una volta la migliore in Europa, grazie, probabilmente, ai prezzi molto più interessanti delle altre Piazze. Protagoniste ancora una volta le banche. Ma soprattutto, a trascinare al rialzo oggi la Borsa di Milano è stato un titolo che a questi prezzi è un vero affare. Ecco l’analisi della giornata dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Trump galvanizza Wall Street che spinge le Piazze europee

Effetto Trump sulle Borse europee, dopo che già ieri Wall Street aveva chiuso in forte rialzo. Le migliorate condizioni del Presidente degli Stati Uniti, ieri hanno fatto bene alla Borsa USA e oggi, di riflesso, hanno spinto le Borse europee. Guadagni non eccezionali, tutti sotto il punto percentuale, ma comunque rialzi che generano in Europa un clima più positivo.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Anche Piazza Affari ha chiuso in rialzo. La Borsa italiana è stata la migliore, ancora una volta, grazie a un risveglio dei titoli bancari. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con un guadagno dello 0,8% a 19.429 punti. Ma poco prima delle 15,30 i prezzi avevano superato il punto percentuale di guadagno.

Nella seduta di oggi per Piazza Affari ci sono da sottolineare due cose. La prima. Il Ftse Mib ha chiuso il gap aperto nella seduta del 21 settembre con una operazione quasi millimetrica. Possibilità di cui avevamo parlato nel precedente articolo.

La seconda riflessione. I prezzi dell’indice sono saliti per tutta la mattina ed hanno segnato un massino giornaliero, appena prima dell’apertura della Borsa americana. A Wall Street gli indici hanno iniziato in ribasso e anche Piazza Affari (e il resto delle Borse europee), hanno corretto.

A trascinare al rialzo oggi la Borsa di Milano è stato un titolo che a questi prezzi è un vero affare

Questo è un chiaro segnale che in questo momento l’influenza di Wall Street è tornata ad essere alta verso le Piazze del Vecchio Continente. E probabilmente questa influenza si estenderò fino alle elezioni presidenziali del 3 novembre. Fino a quella data le Borse europee saranno al traino di Wall Street.

Sul listino italiano sono tornati a salire i titoli bancari. Tra le blue chip Banco BPM e Unicredit sono stati il secondo e terzo migliore titolo, con guadagni attorno al 5,5%.

I titoli sono mossi dal risiko bancario. Per Banco BPM c’è un ritorno della speculazione, dopo le ultime sedute in cui l’azione era stata colpita da prese di beneficio. Per Unicredit c’è un ritorno di interesse sempre di natura speculativa, perché a questi prezzi il titolo bancario è un vero affare.

