Vuoi creare fantastici meme da postare subito sui social network? Ecco le 2 app per crearli. Postati su Facebook, ma anche su Twitter. I meme non sono altro che dei contenuti divertenti. Con testi presenti a commento all’interno di un’immagine. E con l’obiettivo per esempio di strappare una risata. O in generale per colpire l’immaginario collettivo.

Ed in tal caso il meme diventa come si dice virale. In quanto ottiene non solo tanti mi piace. Ma pure un elevato numero di condivisioni. Allora, ecco le 2 app per creare fantastici meme da postare subito sui social network. Che si possono scaricare una dallo store della Apple. E l’altra dal Google Play.

Ecco le 2 app per creare fantastici meme da postare subito, da scaricare e installare gratis

Partiamo da Mematic – The Meme Maker. Che è un’applicazione gratuita ma che prevede pure acquisti in-app. L’applicazione si scarica dallo store delle Apple. Con pochi tocchi permette di creare meme aggiungendo le didascalie.

E questo partendo dalla propria foto caricata. Oppure l’app offre un vasto archivio di meme che sono già pronti. Ma anche gif e foto pure per creare dei collage. Pronto il meme questo dall’app si può postare con un tocco sui social network. Da Facebook ad Instagram, ed anche su WhatsApp.

L’ultima versione attualmente disponibile qual è? Sullo store della Apple è Mematic – The Meme Maker 3.0.21. Che rispetto alla precedente versione presenta dei piccoli miglioramenti nell’interfaccia utente. Ed ha pure risolto un bug ed un problema riscontrato per gli utenti con il sistema operativo iOS 14.

App Meme Generator Free sul Google Play per Android

Sul Google Play c’è invece Meme Generator Free. Si tratta di un’applicazione gratuita per Android con oltre 1.000 modelli. A disposizione e già pronti insieme a tanti adesivi. L’app Meme Generator, inoltre, permette di creare meme partendo dalle ultime notizie. Mentre con la funzione preferiti l’utente può creare e salvare il proprio elenco di meme.

Sempre sul Google Play, l’applicazione è scaricabile ed installabile pure nella versione premium. Ovverosia a pagamento. Si tratta, nello specifico, di Meme Generator PRO. Che offre oltre 1.000 modelli di meme che sono di alta qualità. E con molti di questi perfetti per strappare una risata. In quanto le didascalie sono esilaranti.