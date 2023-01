Ecco perché le tasche delle giacche sono cucite e altri 5 segreti di moda che non conoscevi

Cosa c’è di più gratificante di una bella sessione di shopping? Con i saldi alle porte, la fame di nuovi abiti cresce. E a proposito di abiti, per ognuno esiste un segreto che oggi noi vogliamo svelare. Ad esempio, avete mai notato che i cappotti hanno le tasche “finte”? Qual è la ragione? La sveleremo tra poche righe

I misteri del mondo della moda sono tanti e noi oggi intendiamo smascherarne qualcuno tra i più intriganti. Partiamo col dire che la tasche dei cappotti non sono finte. Ci sono eccome, solo che sono cucite! Lo sapevate? Scopriamo il perché.

Ecco perché le tasche delle giacche sono cucite

A quante di voi è capitato di comprare un favoloso cappotto che vi stava alla perfezione, snellendo gambe e polpacci, per poi scoprire che non potevate scaldarvi le mani nelle sue tasche? La verità è che le tasche ci sono, solo che sono cucite. Perché? Il produttore le fa cucire per evitare che queste deformino la linea dell’abito, visto che tendono ad allargarsi verso l’esterno, con l’usura.

In questo modo, l’abito si preserva e spetta al cliente finale scegliere se scucirle (e quindi usarle) o mantenerle puramente estetiche.

E se vi chiedessimo invece qual è la differenza tra una camicia da donna e una da uomo? Anche questa risposta potrebbe sorprendervi.

La differenza tra camicia da donna e camicia da uomo

Una camicia da donna, nella stragrande maggioranza dei casi, avrà i bottoni a sinistra, mentre quella da uomo li avrà a destra. In passato, i nobili impugnavano l’arma con la destra ed era pertanto più facile spogliarsi con la sinistra. Per le donne ciò non avveniva, probabilmente anche perché non si vestivano da sole e mettendo i bottoni speculari rispetto agli uomini, era più facile per le domestiche abbottonare camicie e camiciole.

Sempre a proposito di camicie, alcuni di voi potrebbero aver notato un curioso occhiello cucito sulla schiena. Questo ha lo scopo di appendere le camice ai ganci, che solitamente si trovano in spogliatoi o camerini, per evitare che la camicia si sgualcisca. Si dice anche che un tempo servisse a identificare gli uomini single.

A cosa serve il taschino dei jeans e perché le Converse hanno due buchi

Tra i “best of” della moda, un altro curioso dettaglio avvolto dal mistero è il taschino minuscolo che spunta all’interno di una delle tasche frontali dei jeans. Ebbene, all’epoca dei cow-boy quel taschino serviva per conservare l’orologio con la catenella (in voga ai tempi) ed evitare che, cavalcando, cadesse e si rompesse.

E che mi dite, invece, degli scampoli di tessuto, che trovate talvolta nei capi appena acquistati, insieme al bottone di riserva? Quel tessuto serve per collaudare il lavaggio e scoprire come reagirà la stoffa. Ingegnoso no?

Infine, sveliamo l’ultimo segreto modaiolo. Perché le famose Converse hanno due fori laterali? Il vero scopo di questi fori non è la semplice aerazione del piede, ma è quello di allacciare le scarpe in modo diverso ed evitare che i lacci penzolino sulla caviglia, essendo scarpe pensate per il basket.

Ecco perché le tasche delle giacche sono cucite ed ecco svelati anche altri insospettabili misteri del mondo della moda. E voi, conoscete altri misteri irrisolti?