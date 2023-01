4 piccole città che non penseresti mai di visitare ma sono gioielli da scoprire in una giornata

Ci sono città medio piccole di cui si parla raramente ma che sono piene di fascino. Passeremo in rassegne alcune destinazioni per gite di un giorno o di un weekend che riserveranno molte sorprese.

Da Bra a Terracina fino a Fabriano passando per Bassano del Grappa. Partiamo dunque alla scoperta delle città italiane che conservano ancora il fascino del borgo.

4 piccole città che non penseresti mai di visitare: Bassano del Grappa

Dire Bassano del Grappa è dire Alpini. Il simbolo della città è il famoso Ponte degli Alpini che sormonta il fiume Brenta. Lo spettacolo dal ponte, interamente costituito di legno è fenomenale con davanti le Prealpi Venete e il Monte Grappa da una parte e la Valsugana dall’altra. Nella vicina Valle si può sciare con pacchetti a prezzi eccezionali. Tornando a Bassano però e camminando sul ponte raggiungiamo l’antica Grapperia Nardini, con affaccio direttamente sul fiume. Poco distante troviamo il Museo della Grappa Poli ad ingresso libero, una chicca da visitare assolutamente. Il centro di Bassano con Piazza Garibaldi e Piazza della Libertà è il cuore pulsante della cittadina con locali storici e vie signorili.

Bra nel cuore dello Slow Food

Bra è una ridente cittadina scelta da Slow Food come sua sede e possiamo dire che ne ha ben donde. A Bra il gusto è di casa, dalla salsiccia di carne bovina sino al formaggio Bra DOP tenero o duro, fino al pane tipico. Qui si tiene una manifestazione seguitissima chiamata Cheese che trasforma la città cuneese nella capitale internazionale del formaggio. Passeggiare per le vie di Bra è un continuo susseguirsi di ville, chiese e palazzi in stile barocco. Fra queste citiamo l’edificio simbolo, la Zizzola che con la sua pianta ottagonale offre una vista mozzafiato sulle colline del Roero. Merita decisamente una visita il Museo del Giocattolo che grazie a guide esperte e splendidi giocattoli vintage saprà coinvolgere ed affascinare anche i più piccoli.

Fabriano, la capitale della carta

Ci spostiamo in provincia di Ancona dove scopriremo una cittadina davvero ricca di storia, cultura e arte. Ci riferiamo a Fabriano rinomata per l’industria cartaria. Il Museo della carta è meta obbligata per chi visita Fabriano. Un vero itinerario nella storia della carta, dalla riproduzione fedele della gualchiera ossia l’iter di trasformazione degli stracci in pasta carta, fino ad un’esposizione di filigrane e antichi documenti. È piacevole perdersi fra i vicoli o passeggiare nella Piazza del Comune, immaginando i maestri cartai intenti a spedire le proprie produzioni in tutta Europa. Non dimentichiamo il Museo del Pianoforte con pezzi unici suonati dai più grandi compositori.

Terracina

Sul litorale pontino sorge la città di Terracina. Mentre la città bassa è assolutamente godibile in estate con uno spettacolare lungomare, la città alta affascina chiunque la visiti anche in inverno.

Il Foro Emiliano, il maestoso Tempio di Giove Anxur e persino il Duomo di Terracina (la cattedrale di San Cesareo) sono testimonianze dell’antica vita romana della città.

La Cattedrale, ad esempio, è stata costruita riutilizzando alcuni reperti di epoca romana come statue, capitelli etc.

Non si può lasciare Terracina senza assaggiare i morsetti al miele o le ciambelle al vino.

Ecco 4 piccole città che non penseresti mai di visitare ma dalle quale non vorresti mai andar via!