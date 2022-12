Cosa non dimenticheremo della moda di quest’anno perché vero best of

Tempo di tirare le somme di questo 2022. Ogni business lo sta facendo e così tocca anche alla moda. E quali sono stati i top moments di questo anno? Qual è stato il brand che ha vinto su tutti? Vediamo il 2022 della moda insieme.

E se dovessimo sederci per un solo istante e pensare velocemente al 2022 della moda, cosa vedremmo davanti ai nostri occhi? Ci sono stati momenti salienti in questo ultimo anno e tantissime cose sono successe. Abbiamo assistito all’addio di Alessandro Michele dalla direzione creativa di Gucci. All’acquisizione di Tom Ford da parte di Estée Lauder. Alla chiusura della linea di Raf Simons e a un interessante cambio di poltrone all’interno di Prada.

Ma il 2022 non sarà ricordato solo per questo. Infatti, Lyst ha rivelato il suo ultimo report chiamato proprio Year in Fashion. All’interno possiamo trovare i marchi più cool del 2022, i loghi più gettonati, le collaborazioni più desiderate e gli accessori più richiesti.

Ecco cosa non dimenticheremo della moda nel 2022

Partiamo subito con il botto e con quello che effettivamente tutti si stanno chiedendo. Ma qual è il brand del 2022? Il marchio più amato di quest’anno è stato Miu Miu. Un ritorno dello stile ballerina rock e da sottolineare anche la presenza di alcuni look uomo.

Se Miu Miu vince come brand dell’anno, a vincere quello di marchio più in voga con un logo che spacca e che abbiamo visto infinite volte è Diesel con Glenn Martens. Iconici di questo 2022 per il marchio di Rosso la maxi cintura, da portare come una gonna, e la bag 1DR. Un anno intenso anche dal punto di vista delle collaborazioni. Strumento oggi molto usato dai marchi per creare nuovi immaginari. Quello più riuscito? Jacquemus + Nike.

Accessori

Per quanto riguarda invece le calzature, la scarpa must have del 2022 è la ciabatta, ma per l’esattezza la clog Boston di Birkenstock. Marchio odiatissimo e amatissimo allo stesso tempo.

Rimanendo sempre nel mondo degli accessori approdiamo alla borsa. Quest’anno la bag è mini ed è la Re-nylon Re-edition 2000 di Prada. L’accessorio è diventato virale nell’estate di quest’anno registrando un aumento del 131%. Senza dimenticare mai le borse che hanno fatto la storia.

Trend

Il trend dell’anno invece è stato il rosa shocking di Valentino. Un colore che ha spopolato e che è stato veramente il vero vincitore di questo 2022. E sul finire abbiamo la vera trendsetter del momento che è Bella Hadid. Con tutti i suoi look e le infinite passerelle calcate.

E parlando di sfilate, la più bella è stata la Haute Couture di Balenciaga. Ecco cosa non dimenticheremo della moda del 2022.