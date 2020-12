Ecco perché lasciarsi crescere la barba migliora la salute della pelle più di qualsiasi crema 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Lo stile che ogni giorno decidiamo di perseguire dice tantissimo del carattere e dei valori che vogliamo trasmettere. Indossare un paio di jeans piuttosto che un altro tipo di pantalone, una camicia piuttosto che una maglietta o le bretelle piuttosto che la cinta sono scelte importanti.

Non si tratta, infatti, solamente di abbigliamento, ma dell’immagine che vogliamo dare di noi all’esterno. Lo stile, nel vestiario e nella cura della persona, è il bigliettino da visita che ognuno di noi presenta nella società in cui vive. Ed è proprio per questo che sempre più persone sono alla ricerca di consigli e di dritte su come poter esprimere al meglio se stessi.

La rivoluzione “hipster “

Tra gli uomini, una grande scelta da prendere, arrivati all’età adolescenziale, è quella di lasciar crescere o tagliare la barba. La fisionomia del viso cambia molto a seconda di questa scelta ed è per questo che sono molti quelli che pensano attentamente prima di prendere una decisione.

Se nel passato rasare la barba era di moda e trasmetteva l’immagine di un uomo pulito e curato, ad oggi non è più necessariamente così.

Negli ultimi anni, infatti, sono nati stili, come ad esempio quello degli “hipster”, che hanno valorizzato l’importanza della barba. Essere un uomo curato e tenere una barba folta è, infatti, possibile. E in alcuni casi, dona al viso una bellezza inaspettata. Inoltre non tagliarla dona dei benefici alla pelle veramente straordinari.

Protezione dai raggi ultravioletti

Il National Institute of Health ha pubblicato nel 2012 uno studio secondo il quale i peli sul viso avrebbero un ruolo fondamentale nello stato di salute della pelle. Proteggendo quest’ultima dai raggi ultravioletti, in alcuni casi anche fino al quaranta percento, la barba preverrebbe la formazione di rughe e, dunque, del processo di invecchiamento.

Inoltre, tra i giovamenti di una esposizione al sole praticamente assente vi è quello di prevenzione del melanoma, ovvero del tumore alla pelle. Nel caso si stia pensando, dunque, di tenere la barba per migliorare il proprio stile, questo articolo potrebbe rendere la scelta più facile.

Infatti, ecco perché lasciarsi crescere la barba migliora la salute della pelle più di qualsiasi altra crema.