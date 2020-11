Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco perché tutti dovrebbero iniziare a passare il rasoio sui jeans. Con il tempo che passa, e la ricerca tecnologica che avanza ad un ritmo impressionante, la nostra vita non risulta più essere la stessa di pochi anni fa

Ad oggi siamo abituati a disporre di oggetti, e a portare avanti progetti, che fino a pochissimo tempo fa erano semplicemente impensabili. Questo perché il lavoro degli ingegneri informatici si è incentrato sul rendere le faccende quotidiane, e dunque i problemi della vita di tutti i giorni, più facili da affrontare.

Nella società moderna, infatti, si può contare su strumenti efficientissimi e che permettono di risparmiare moltissimo tempo

I pro e i contro dell’usa e getta

Nelle faccende domestiche, ciò che più di tutti fa perdere tempo, è la pulizia e la manutenzione. Che si tratti di un elettrodomestico o di uno strumento presente in casa, mantenerlo pulito ed efficiente non è facile e richiede dedizione

Proprio per questo, già da un pò di anni, ha preso piede il concetto di usa e getta. Pagando un prezzo molto conveniente, infatti, l’usa e getta permette di buttare via lo strumento subito dopo l’uso. In questo modo, ovviamente, si risparmia parecchio tempo che, invece, si sarebbe impiegato nella manutenzione.

Di certo, questi strumenti presentano anche dei limiti. Infatti, essendo progettati per essere utilizzati un numero limitato di volte, il materiale che li compone, si deteriora molto presto. Facendo un conto, che prende a riferimento un periodo più ampio, infatti, ci si può rendere conto che se il risparmio del tempo è evidente, la stessa cosa non si può dire del risparmio economico.

Eppure, conoscendo qualche trucco, si potrà rallentare il deterioramento di questi strumenti usa e getta. Dunque, ecco perché tutti dovrebbero iniziare a passare il rasoio sui jeans.

Non solo una volta

Esistono, infatti, dei metodi per rendere la vita di questi oggetti più lunga e, dunque, di non contare sull’utilizzo di questi ultimi solamente per una volta.

Prendendo, dunque, ad esempio il rasoio usa e getta, essendo progettato per durare un numero limitato di volte, le lame si deteriorano molto facilmente. Se, dunque, cominciamo a notare una poca efficacia nel taglio, basterà passare una decina di volta il rasoio su un materiale ruvido come quello di un regolare jeans. Passando un pò di soluzione alcolica, il rasoio sarà pronto per essere utilizzato di nuovo.

Attraversando la superficie di questo particolare tipo di pantaloni, infatti, le lame riacquisiranno efficacia e si potrà notare un notevole miglioramento nella rasatura. Provare per credere.

Dunque, ecco perché tutti dovrebbero iniziare a passare il rasoio sui jeans.