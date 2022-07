Ecco perché l’acqua del mare è salata mentre quella di fiumi e laghi invece è dolce

Nell’ultimo secolo le scoperte riportate in campo scientifico lasciano veramente senza parole. Proprio recentemente grazie all’Horizon Telescope, un complesso sistema di radiotelescopi gestito a livello internazionale, siamo riusciti ad ottenere la prima foto di un buco nero.

A tal proposito se siamo appassionati di scienza e buchi neri, rimarremo affascinati da un film hollywoodiano che tratta proprio di questo.

Tuttavia, nonostante stiamo scoprendo ogni giorno qualcosa di nuovo sullo spazio e su Stelle e Pianeti ancora sappiamo ben poco sulle profondità degli abissi. Infatti pare che l’uomo abbia un numero decisamente maggiore di informazioni sullo spazio rispetto a quelle su mare e oceano.

La maggior parte dei fondali marini sono ancora del tutto inesplorati e prima di svelare tutti i segreti del mare ci vorrà un bel po’. Quello che però sappiamo per certo è la ragione per cui l’acqua del mare o degli oceani è salata mentre quella di laghi e fiumi è definita dolce.

Una storia lunga miliardi di anni

Come molti sapranno miliardi di anni fa la Terra era una gigantesca palla infuocata di magma. Circa 4 miliardi di anni fa, però, il Pianeta cominciò a raffreddarsi diventando quello che oggi noi tutti conosciamo come Terra. Contestualmente al raffreddamento della superficie e della formazione della crosta terrestre cominciarono anche le prime piogge che per migliaia di anni si abbatterono sul nostro Pianeta. Le piogge si sarebbero poi depositate nelle depressioni terrestri formando quelli che oggi sono mari ed oceani. Ma se la pioggia non è salata, da dove arriva tutto il sale che abbonda nelle nostre acque? La spiegazione è molto semplice. Nel tragitto che le acque piovane compiono per arrivare al mare scorrono lungo il terreno raccogliendo i minerali presenti su di esso. Tra questi c’è anche il cloruro di sodio, ovvero il sale, proprio lo stesso che utilizziamo per cucinare o per la conservazione degli alimenti.

Ecco perché l’acqua del mare è salata mentre quella di fiumi e laghi invece è dolce

Tutto il sale raccolto durante il tragitto delle acque lungo i fiumi sarà poi riversato nel mare. Il sale poi rimarrà all’interno del mare perché, seppur l’acqua evaporerà, il sale rimarrà al suo interno. Ad oggi per ogni litro di acqua di mare sono presenti circa 35 g di sale che derivano proprio dal lungo scorrimento delle piogge lungo rocce e sassi. Insomma se ancora non ne eravamo a conoscenza, ecco perché l’acqua del mare è salata.

