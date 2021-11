Ogni giorno compiamo una miriade di gesti che ormai abbiamo meccanizzato al punto tale da darli per scontati. Soffermandoci però a riflettere sui gesti che compiamo è davvero curioso scoprirne quale sia la ragione. Talvolta sono semplici scopi pratici, altri sono di forma e costume, in altri casi ancora servono a stimolare il nostro senso etico.

Nel caso specifico, tutte le volte che andiamo al supermercato per effettuare acquisti, quando abbiamo bisogno di un carrello speriamo sempre di avere la moneta giusta.

Ma perché dobbiamo scomodarci tanto per trovare una moneta da 50 centesimi, 1 o 2 euro?

Non sarebbe più semplice un ticket, o magari semplicemente poterli prendere il totale libertà?

Beh la risposta è tristemente no, ma vediamo perché.

Sembrerà assurdo ma ecco perché dobbiamo inserire una moneta per usare il carrello della spesa

Sarà capitato a molti di domandarsi per quale assurdo motivo dovremmo essere costretti ad inserire del denaro per utilizzare il carrello. A maggior ragione quando questo ci fa saltare i nervi sbandando da una parte all’altra diventando meno governabile di un toro da rodeo.

Ma allora come dovremmo interpretare la moneta? È un affitto? È una cauzione?

In realtà la risposta è molto semplice: la moneta nel carrello è il prezzo della nostra educazione e del nostro senso civico.

Infatti senza questo semplice gesto le persone non sarebbero spinte a riportare il carrello dove lo hanno trovato spargendoli in giro per il supermercato.

Sembrerà assurdo ma ecco perché dobbiamo inserire una moneta per usare il carrello della spesa, ossia contenere il mancato senso civico di alcuni soggetti.

Come possiamo usarlo senza lo spicciolo?

Tuttavia, per quanto bene intenzionati, possono verificarsi dei casi in cui ci rechiamo a fare spesa ma siamo a corto di spicci. La soluzione più logica sarebbe quella di cambiare le banconote con le monete per utilizzare il carrello. Ma, nel caso in cui dovessimo essere sprovvisti contanti, ecco un geniale trucchetto che potrebbe venirci in aiuto.

Se nelle tasche non riusciamo a trovare monete o se non abbiamo la disponibilità di cambiare denaro, sarà sufficiente una chiave per prendere il carrello.

Non dovremo fare altro che inserire la testa di una chiave (quella tonda e piatta) nella fessura del carrello in sostituzione della moneta. Lo spessore infatti è molto simile e, in caso di emergenza, questa potrebbe rivelarsi un’ottima opzione.

Approfondimento

Molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni