Integratori e superfood rappresentano una delle mode più in voga del momento. Le statistiche dimostrano in questo ultimo anno un incremento esponenziale delle vendite di questo tipo di prodotti. Tuttavia, molti si stanno ancora chiedendo cosa sia esattamente un superfood. Dunque in questo articolo parleremo di cosa sono i superfood e se sono capaci di apportare i benefici per i quali sono così famosi.

Ecco perché i superfood non sono poi così super

Un superfood è un alimento dalle spiccate qualità benefiche per la salute caratterizzato da determinate proprietà nutrizionali. Solitamente, cibi che rispecchiano queste caratteristiche, prendono la denominazione di funzionali o nutraceutici.

Proprio a causa di questa fama di grandi proprietà nutritive e curative i superfood vengono venduti a prezzi spropositati rispetto a prodotti analoghi. Tuttavia, i presunti benefici per la salute di questi superfood non sono supportati da alcuno studio scientifico accreditato. Ragion per cui gli esperti di settore, come i biologi nutrizionisti, non utilizzano questo termine.

Anche la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare non hanno mai stabilito una definizione ufficiale di superfood.

Il termine, anche a detta del Cancer Research UK, non sarebbe altro che un prodotto di marketing usato, senza basi scientifiche, per descrivere una categoria di alimenti che si vuole commercializzare come utile nella prevenzione o nella cura di malattie gravi.

Tra i superfood più famosi ed in voga quest’anno ci sono: i semi di chia, le bacche di goji, la papaya, lo zenzero, la curcuma, l’alga spirulina, il ginseng.

Hanno davvero dei benefici?

Come accennato in precedenza, si crede che i superfood abbiano incredibili proprietà benefiche. Speso li si considerano energizzanti, tonificanti o antiossidanti dagli effetti miracolosi. Tuttavia il loro valore nutrizionale non è infatti così “sensazionale” come si afferma e non c’è alcuna base scientifica che ne confermi l’utilità in merito a prevenzione o cura di malattie gravi. Ragion per cui non ne va fatto un uso eccessivo e sproporzionato. Il segreto per una buona salute a tavola rimane una dieta varia ed equilibrata.

Dunque ecco perché i superfood non sono poi così super.