Quando la donna apprende di aspettare un bambino tanti pensieri affollano la sua mente. Si chiederà di che sesso sarà il nascituro, che nome dargli, come arredare la cameretta. Ci sarà pur il momento di acquistare il corredino, la cesta, il passeggino e ogni cosa che renderà confortevole la vita del neonato. Oltre a un cambiamento fisico, nella donna ci sarà un naturale spostamento di interesse da sé al bimbo, già nel grembo. L’acrobazia più bella e pericolosa avverrà dopo, quando, da donna divenuta madre, dovrà gestire il bambino ma anche la vita di coppia.

Naturalmente, il corpo femminile cambia per la presenza del bimbo. Si arrotonda, la schiena si arcua spostando il baricentro, si gonfiano gli arti inferiori, si può soffrire di reflusso e nausea. Dopo aver partorito, lentamente l’utero si restringe e così altri muscoli che si erano allargati. Eppure, parte del grasso e dei liquidi accumulati stentano ad andare via. Ciò che preme a molte donne dopo il parto è, quindi, tornare in forma. Oltre a seguire un’alimentazione consigliata da uno specialista, specialmente se si allatta, possono essere utili alcuni esercizi. È necessario consultarsi, comunque, col proprio medico, in particolar modo dopo un parto cesareo.

Dopo il parto ecco come tornare in forma e indossare di nuovo i vecchi amati abiti

Per prima cosa, meglio attendere 30/40 giorni dal momento del parto per iniziare un’attività fisica.

Se si può, fare delle camminate. Quando si va in giro col passeggino, si può approfittare per camminare a un passo un po’ lento e un po’ veloce. Da ferme, con le mani sul maniglione, provare a fare piegamenti e slanci alternati all’indietro delle gambe. Avendone la possibilità, riprendere o iniziare a fare palestra, ma all’inizio per praticare ginnastica dolce o pilates.

Molto utile anche il nuoto. A casa, oltre allo yoga, con l’aiuto di un tappetino eseguire esercizi per rafforzare i muscoli pelvici, allargati col parto. Basterebbe da sdraiate restringerli e rilasciarli lentamente per 10 secondi per 10 volte. Ripetere mattina, pomeriggio e sera. Inoltre, con delle semplici bottiglie d’acqua, eseguire, anche da sedute, dei piegamenti delle braccia all’esterno e all’interno del busto, di lato, in alto e avanti. Probabilmente, inoltre, si avranno i muscoli del collo un po’ indolenziti perché si tiene in braccio il bimbo. Ricordarsi di muovere la testa a destra e a sinistra, avanti e indietro e a circolo in modo dolce, una o due volte al giorno. Almeno una volta a settimana, per concludere, farsi praticare un massaggio: ci rilasserà, si potranno meglio drenare i liquidi, sgonfiandoci, e si tonificheranno gambe e braccia.

