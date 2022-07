Gli italiani sono un popolo che ama in maniera particolare gli animali domestici. Questi infatti molto sono diffusi, soprattutto nella parte settentrionale della penisola e nelle grandi città. I nostri amici a quattro zampe infatti presentano vari vantaggi. In primis sono una fonte inesauribile di amore e danno anche dei benefici a livello di salute a chi li accudisce. A volte però, essendo ovviamente il rapporto fra due specie diverse, questi si comportano in una maniera che ci risulta strana, se non del tutto incomprensibile. Per questo oggi sveliamo uno dei tanti arcani che fanno sorridere e incuriosire noi esseri umani. Ecco perché i cani ululano in determinate situazioni e cosa vogliono dirci con questo modo di fare. Scopriamo insieme qual è il motivo che si cela dietro.

Il significato generale di questo buffo comportamento nel mondo canino

Il perché è scritto nella loro genetica. Il cane domestico condivide infatti delle informazioni con il lupo, suo diretto antenato. Per questo ha conservato ancora dei comportamenti che di fatto sono presenti anche in questi esemplari selvatici. I lupi infatti allo stesso modo sono degli animali gregari e si spostano in branchi. Quando ululano quindi il motivo è semplice: comunicare con gli altri del proprio gruppo. Per questo un cane può farlo quando vede il proprio padrone andarsene. Vuole infatti essere sicuro che lo possa localizzare con facilità anche nel momento in cui l’umano fuoriesce dal suo campo visivo. Se fa così vuol dire che riconosce una persona come parte integrante della propria famiglia.

Ecco perché i cani ululano quando sentono il campanello, una sirena dell’ambulanza o l’allarme di casa

Però a volte si può anche trattare di una reazione a degli stimoli sonori esterni. Le circostanze in cui questo si verifica infatti possono essere svariate e accadere nella vita di tutti i giorni. Basta infatti che si azioni inavvertitamente un allarme, che suonino le campane passi un’ambulanza o la polizia con la sirena accesa per far sì che il nostro Fido si metta ad ululare. In questo modo dobbiamo tenere che i suoi sensi sono molto più sviluppati dei nostri e che può sentire in maniera molto più amplificata i rumori. Questi suoni nello specifico hanno una frequenza simile a quella dell’ululato e per questo provocano confusione scatenando questo tipo di reazione.

