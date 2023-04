Ecco perché fa bene mangiare spaghetti aglio, olio e peperoncino, ma solo se preparati seguendo la ricetta e i segreti di Bruno Barbieri. Li fai così?

È il classico piatto di mezzanotte, da serata con gli amici. Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un classico della cucina italiana e tutti siamo convinti di saperli fare alla perfezione. In realtà, non è così. E faremmo bene a seguire la ricetta che Bruno Barbieri ha mostrato nel suo canale Facebook. Anche perché è un piatto che dà benessere fisico.

Alzi la mano chi, almeno una volta, non si sia preparato, in una serata tra amici, il classico spaghetti aglio, olio e peperoncino a mezzanotte. Un piatto che vuol dire anche convivialità e che tanti si preparano perché gustoso e, soprattutto, facile da farsi. Almeno, in apparenza, perché se poi vai a vedere la ricetta di chef famosi, come Bruno Barbieri, le cose cambiano. Un po’ come l’errore che si fa con la pasta al pesto.

E, di solito, sono diversi gli errori che commettiamo in cucina. Un piatto che avremmo fatto chissà quante volte, ma non per questo è impossibile che non si possa migliorare. Anzi, grazie ai segreti dello chef, il sapore è completamente diverso e più nuovo. Il filmato lo si può vedere sul suo canale YouTube.

Ogni ingrediente di questo piatto è un toccasana per la nostra salute

Non solo è un primo gustoso, ma ecco perché fa bene mangiare spaghetti aglio, olio e peperoncino. Infatti, se prendiamo singolarmente gli ingredienti, hanno tutti notevoli benefici per il nostro organismo. Partiamo dall’olio di oliva.

A cominciare dal fatto che protegge le nostre arterie, regolando i livelli di colesterolo nel sangue. Quanto all’aglio, ha due grandi benefici: ci rafforza il sistema immunitario e regola il nostro sistema cardiovascolare. Quanto al peperoncino, grazie alla capsaicina, aiuta la digestione e alleggerisce il fegato. Per non parlare di chi soffre di insonnia. La pasta, infatti, combinata con l’aglio, favorisce il sonno.

Ecco come chef Barbieri prepara la sua gustosa pasta aglio olio e peperoncino

Il primo consiglio che lo chef dà nel filmato sul suo canale YouTube è di usare spaghettoni, sempre grossi. Fa bollire l’acqua e va ad aggiungere il sale. Nella videoricetta usa una pasta del Sud, e occorrono 12 minuti per la cottura perfetta.

Ora mette l’olio e, come si vede dal filmato, non lesina con la dose. Ed ecco il primo trucco. Ci aggiunge un pezzettino di lardo per farlo rosolare. Barbieri passa all’aglio. Se si vuole una pasta “tosta”, occorre dell’aglio rosa o bianco. Per un piatto più soft, si usa l’aglio nero.

Ecco perché fa bene mangiare spaghetti aglio, olio e peperoncino e Bruno Barbieri la prepara così

Dall’aglio si toglie l’anima e va tagliato a julienne. A questo punto lo mette a rosolare nell’olio, aggiungendo il peperoncino. Si aggiungono 3 rametti di prezzemolo per insaporire bene. Si toglie dal fuoco, si aggiunge un poco di acqua di cottura e si mescola senza usare il cucchiaio. Si rimette sul fuoco aggiungendo un poco di pepe e un pizzico di fior di sale. In pratica, Barbieri ha creato, con l’acqua, una sorta di sughetto.

Ci aggiunge ancora un poco di acqua di cottura. A questo punto, toglie il prezzemolo e aggiunge gli spaghetti per completarne la cottura. Facendoli saltare per ben amalgamare. Ora, aggiunge un poco di burro per mantecare il tutto, chiaramente sempre fuori dal fuoco. È arrivato il momento di impiattare gli spaghetti. A questo punto, toglie dal sughetto il lardo, fa andare ancora sul fuoco per qualche secondo, aggiungendo ancora del burro, e versa il tutto sugli spaghetti.