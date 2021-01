Quando ci sentiamo particolarmente stanchi e ci rivolgiamo al medico o al farmacista di fiducia, troviamo risposte e soluzioni importanti. Generalmente la stanchezza, fisica e mentale, sono riconducibili a periodi particolarmente stressanti, impegnativi e delicati della nostra vita. Spesso, anche il cambio di stagione, con un improvviso innalzarsi delle temperature, ci provoca quel senso di debolezza tanto antipatico. Ecco, allora che interveniamo, con il magnesio e il potassio, le vitamine, la pappa reale e degli integratori adatti alle nostre esigenze. Attenzione, però a non sottovalutare la carenza di un elemento importante per il nostro organismo. Ecco perché esaurire questo minerale ci fa sentire stanchi: lo zinco.

Dati importanti

Secondo fonti mediche attendibili, un italiano su tre soffre di carenza di zinco, senza però rendersene minimamente conto. Affrontare le giornate senza questo importante minerale può portare addirittura all’insorgere di alcune malattie degenerative. Nello specifico, ecco a quali sintomi ci può portare la sua assenza nelle giuste quantità:

scarsa reattività mentale;

minor capacità di concentrazione;

difficoltà a rimarginare ferite e infezioni;

smagliature improvvise della pelle;

impotenza;

dolori alle ginocchia e alle articolazioni;

nelle donne, sfasamento del ciclo mestruale.

Università del Wisconsin

La carenza di zinco nel nostro organismo e le relative malattie conseguenti sono stati temi affrontati in un recente studio dell’università americana del Wisconsin. Secondo i ricercatori americani, questa serie di gravi patologie del nostro organismo, possono però essere controbilanciate da una corretta alimentazione. Ecco perché esaurire questo minerale ci fa sentire stanchi, ma, con questi alimenti possiamo reintegrarlo:

arachidi e frutta secca;

cioccolato fondente;

semi di zucca;

legumi;

semi di sesamo;

semi di grano;

cereali integrali;

piselli.

Contengono delle elevate quantità di zinco anche le carni rosse, che, però dobbiamo ricordare essere ricche di colesterolo. Per questo motivo dobbiamo ricordarci di assumerle con parsimonia, per evitare di andare incontro a eventuali malattie cardiocircolatorie. Stesso avvertimento, ma con finalità diverse, per la frutta secca, eccezionale fonte di zinco, ma anche di elevato contenuto calorico. E, in materia di salute, invitiamo alla lettura di approfondimento sulla ricchezza di calcio di una verdura insospettabile.

