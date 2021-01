Ci sarà capitato qualche volte, ma speriamo poche, di vederci doppio. Lasciando perdere gli eventuali usi di stupefacenti o abusi di alcol, questo fenomeno, in termine medico ha un nome: diplopia. Semplicemente parliamo della sensazione di vedere doppio un oggetto che invece è singolo. Ma, perché alle volte vediamo doppio? Rispondere a questa domanda con la semplice definizione della diplopia non è esaustivo. Ecco perché, con i nostri Esperti, andremo a trattare l’argomento in questo articolo, cercando di dare delle risposte complete.

Ne esistono di due tipologie

La diplopia di divide in due tipologie:

quella monoculare, con un solo occhio aperto e, generalmente, si tratta di un problema oculare;

quella binoculare, quando entrambi gli occhi presentano la doppia visione e le cause potrebbero essere neurologiche, o, addirittura muscolari.

Nel caso in cui il problema persista, occorre rivolgerci a un oculista o, comunque a una clinica specializzata per l’analisi e la soluzione del problema.

Le cause della diplopia

Per capire le cause di questa patologia, occorre però tornare al distinguo delle due tipologie. Per la diplopia monoculare sono: la cataratta e le malattie del cristallino, una probabile alterazione della retina, l’ipermetropia non corretta per tempo, infezioni o cicatrici sulla cornea. Ma, anche la secchezza eccessiva dell’occhio può portarci a vedere le immagini sdoppiate. Ben diversa è, invece, l’origine della diplopia binoculare, molto più impegnativa:

alterazioni dei muscoli oculari, dovute a infiammazioni importanti;

anomalie delle fibre nervose, in grado addirittura di alterare il processo informativo dal cervello agli occhi;

insorgere di tumori e ictus, che vanno direttamente a colpire le strutture dell’encefalo.

Proprio per questo, non sottovalutiamo mai gli sdoppiamenti oculari, soprattutto se persistenti.

Come ce ne accorgiamo oltre alla visione

Quindi, perché alle volte vediamo doppio, abbinando questa sensazione ad altri sintomi? Nei casi più gravi, quindi quelli che non si limitano alla semplice correzione della vista, lo sdoppiamento è legato anche ad altri sintomi. Potremmo infatti percepire dolore mentre sbattiamo le palpebre, o cerchiamo di mettere a fuoco qualche oggetto. Potremmo avere senso di nausea e vomito. Le palpebre potrebbero gonfiarsi e infiammarsi a causa del flusso venoso scorretto. Potremmo anche accorgerci di un abbassamento visibile della palpebra. Addirittura, potremmo incorrere in uno strabismo di età matura, legato alla possibile paralisi dei nervi cranici. Gli occhi sono un bene talmente importante da prendercene cura sempre.

