“Tesoro bevi il latte che rinforzi denti e ossa!”. La frase che accompagna la crescita di ogni bambino e che ognuno di noi avrà sentito dalla mamma, dalla nonna, ma anche dal pediatra. Il calcio, minerale fondamentale per il nostro corpo, ha una sua funzione sia in fase di crescita, che in fase di tarda evoluzione della nostra vita. Il suo corretto apporto ci garantirà infatti la salute non solo dello scheletro e di tutte le sue componenti, ma anche dei denti. Quando parliamo di alimentazione in grado di fornirci il calcio, la mente va subito al latte, ai formaggi, ma anche alle proteine. Eppure, pochi sanno che c’è una verdura comune sulle nostre tavole, in grado di fornirci un contenuto di calcio molto importante. Vediamola assieme ai nostri Esperti.

La cipolla

La usiamo per i sughi ma questa verdura ha più calcio del latte per le nostre ossa, così come confermato da molti studi di settore. Infatti, secondo la scienza dell’alimentazione, consumare cipolla tutti i giorni ci garantirà il corretto rinforzo delle ossa e la prevenzione dell’osteoporosi. Prima di analizzare nello specifico questa virtù della cipolla, cerchiamo di capire cos’è l’osteoporosi e quali complicazioni insorgono se siamo carenti di calcio.

Cos’è l’osteoporosi

Parliamo di osteoporosi riferendoci a una malattia che comporta la riduzione della nostra massa ossea e una maggior fragilità dello scheletro. Il suo insorgere comporta ovviamente un elevato rischio di fratture e di incidenti ossei importanti. Stimiamo che l’osteoporosi coinvolga circa un italiano su 10, di cui l’80% donne sopra i 50 anni. Caratteristico danno evidente dell’osteoporosi è la famosa frattura del femore, soprattutto negli anziani, che comporta nella maggioranza dei casi un veloce decadimento fisico e mentale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Attenzione alle cause

L’ osteoporosi non ha come unica causa l’impoverimento di calcio e minerali nelle nostre ossa, ma concause sono anche:

fumo e alcool;

consumo eccessivo di caffè;

massa corporea troppo magra;

dieta priva di calcio e di minerali a sufficienza;

sedentarietà;

menopausa precoce.

Ricordiamo che non è facile diagnosticare velocemente l’osteoporosi, perché questa malattia si sviluppa molto lentamente. Potremmo accorgercene al momento di una frattura, o, anche di un dolore improvviso e molto intenso alla spina dorsale.

Perché assumere quindi la cipolla

La usiamo per i sughi ma questa verdura ha più calcio del latte per le nostre ossa, considerando che è in grado di donare oltre 2.000 mg di calcio per ogni etto di prodotto. Ecco, quindi che assumere la cipolla, cruda e cotta è un benefit importante per il nostro scheletro. Ricordiamo che anche spezie come: basilico, maggiorana, timo e sedano sono importanti fonti di calcio e minerali.

Approfondimento

Usare troppa carta alluminio farebbe male alla salute