Tra la frutta a guscio, i pistacchi sono quelli che a parità di dose contengono meno calorie.

Non sono soltanto buoni, ma contengono molte proprietà benefiche per la salute e per chi svolge un’attività sportiva.

In questo articolo spieghiamo ecco perché è un concentrato di energia per le prestazioni fisiche, favorisce la salute degli occhi e del cuore e non solo.

Poiché sono una fonte proteica completa, sono ottimi da inserire nell’alimentazione quotidiana. Per chi pratica attività fisica rappresentano un eccellente e completo snack.

Sono ideali come spuntino al termine di un’attività sportiva perché sono un alimento ad alto valore biologico, contiene tutti i nove amminoacidi essenziali e nelle quantità giuste. Contribuisce alla riparazione dei muscoli danneggiati e ne aumenta la massa.

Grazie alla presenza della vitamina B6 contribuisce a trasformare l’acido lattico in glucosio per fornire energia ai muscoli.

I pistacchi contengono anche vitamina B1, che aiuta a trasformare gli zuccheri in energia e coordina le funzioni del cuore.

Questo frutto contiene un importante quantità di niacina. Trattasi di una vitamina del gruppo B che non solo fa bene alla pelle, ma è in grado di rilasciare zuccheri ai muscoli durante l’attività fisica e trasforma i depositi di grassi in energia.

La porzione giornaliera raccomandata è di 30 grammi, cioè 160 calorie.

Poiché sono ricchi di fibre, favoriscono la sazietà e grazie al loro basso indice glicemico tengono stabile il livello degli zuccheri nel sangue.

I pistacchi contribuiscono a mantenere basso i livelli di colesterolo cattivo LDL, grazie al loro contenuto di fitosteroli e di grassi monoinsaturi e polinsaturi. Di conseguenza si abbassa il rischio di malattie cardiovascolari. Il loro consumo è utile alla salute del cuore grazie alla presenza di gamma-tocoferolo, che svolge un azione vasodilatatrice e protegge le pareti dei capillari.

Nei pistacchi sono contenuti dei carotenoidi: la luteina e la zeaxantina. Queste proteggono gli occhi prevenendo l’insorgere di problemi visivi, e supportano il benessere della retina e della macula.