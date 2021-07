C’è un detto che dice: “Chi ha questa pianta nel suo giardino, non ha bisogno del dottore”. Questa erba conosciuta come medicinale è appunto la Salvia officinalis. L’origine latina di salvia vuole appunto dire salvare e guarire. Questo la dice lunga su questa pianta perenne.

Dal punto di vista dei principi attivi contiene numerosi polifenoli (acidi polifenolici e flavonoidi) come il kaempferolo, la quercetina, l’acido caffeico e i suoi derivati.

Ecco perché dovremmo avere tutti in casa questa pianta dai numerosi benefici

Questa pianta è tradizionalmente usata per i disturbi digestivi, la tosse, la bronchite, i problemi di memoria, la depressione, gli eccessi di sudorazione, ecc. Sono veramente numerosi i sintomi e disturbi che può curare questa pianta.

Consumata regolarmente, la salvia ha un effetto antiossidante e stimola le funzioni cerebrali. Potrebbe aiutare a limitare la degenerazione cognitiva legata all’età (memoria, concentrazione, ecc.). Questa proprietà potrebbe essere legata a un’azione sull’acetilcolina.

Proprietà e utilizzi comuni della salvia

Gli usi più conosciuti della salvia sono per le vampate di calore e di sudore legate alla menopausa. Un altro punto interessante è che contiene delle molecole dalle proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, per questo potrebbe aiutare a combattere il mal di gola.

Uno studio ha infatti provato come uno spray contenente l’echinacea e salvia può essere molto efficace per ridurre il mal di gola. Gli spray in commercio sono normalmente a base di lidocaina e clorexidina ma non sono potenti quanto questa erba spontanea dalle virtù medicinali. Ecco perché dovremmo avere tutti in casa questa pianta dai numerosi benefici.

Sarà facile utilizzarla sottoforma di tisane, lasciando le foglie in infusione. Oppure possiamo fare dei gargarismi per guarire dall’infiammazione alla gola. È molto utile anche per sbiancare i denti, semplicemente utilizzando una foglia al giorno da strofinare in bocca, come si legge in questo articolo.