Il bonus vacanze era una di quelle misure che il nuovo Governo aveva fatto intendere di non voler reiterare. Quindi, pur ammettendosi l’utilizzo del bonus 2020 per l’estate 2021, esso non è stato rinnovato. Tuttavia, con il Decreto Rilancio, l’Esecutivo è ritornato sulla questione, reiterando l’utilizzo del bonus fino a giugno 2022.

Lo ha fatto, però, lasciando ferma la finestra temporale per le domande, che potevano essere presentate fino a dicembre 2020. Ma cerchiamo di capire, quali sono le caratteristiche del nuovo bonus vacanze 2021 introdotto dal Governo Draghi.

L’intervento del Governo Draghi

Perché, dunque, il Governo ha prorogato l’utilizzo del bonus ma non ha aperto a nuove domande per il 2022? Ecco la risposta.

Si è riscontrato che il bonus vacanze 2020, a causa della nuova ondata pandemica, non ha avuto successo. Infatti, dei 2,6 miliardi di euro stanziati per il finanziamento globale dell’iniziativa, solo 820 milioni risultano spesi. Quindi, con la proroga, si è data la possibilità, a chi non vi era riuscito, di utilizzare il voucher. Inoltre, l’obiettivo principale della rivisitazione della misura è quello di favorire la ripresa del turismo italiano.

Quali sono le caratteristiche del nuovo bonus vacanze 2021 introdotto dal Governo Draghi?

Il nuovo bonus vacanze, va sotto il nome di “tax credit vacanze”. Ma considerato che al momento il Governo non ha riaperto i termini per le domande, quali sarebbero le novità?

La prima è la proroga del termine per utilizzarlo, che è fino al 30 giugno 2022. La seconda, e più importante novità, è stata la modifica delle sue condizioni di utilizzo.

Infatti, si è reputato che l’insuccesso della misura fosse da riconnettersi proprio alle sue limitazioni nell’utilizzo. Sicché, il Decreto Rilancio ha concesso la possibilità di effettuare le prenotazioni presso i tour operator, le agenzie di viaggio e molte più strutture ricettive.

Di conseguenza, a differenza di prima, si può prenotare il proprio soggiorno su siti come Booking, AirBnB, Expedia, Trivago, ecc.

Infine, non è escluso che la misura possa essere rinnovata nel 2022.

