Sempre più donne stanno scegliendo per l’estate proprio questa colorazione della chioma. Si tratta di un biondo molto particolare e dal nome davvero curioso. A lanciarlo sono numerosissime personalità famose, che oggi sfoggiano questo straordinario biondo con estrema sicurezza.

Stiamo parlando dell’Honey Lemon, l’accattivante colore di capelli dell’estate che incornicia ogni viso e illumina la carnagione chiara, ma anche quella scura. Ecco quali persone dovrebbero richiedere questo colore al proprio parrucchiere a chi dona maggiormente.

Le caratteristiche del colore Honey Lemon per i propri capelli

Questo colore fonde le nuances del limone con quelle del miele e appare quasi “goloso” alla vista. È un colore caldo e allo stesso tempo rinfrescante e perfetto per dare quel tocco di brio alla persona. Riesce a fondere perfettamente riflessi caldi e toni più freddi.

Grazie al colore Honey Lemon non bisognerà scegliere tra toni caldi e freddi, perché questa tecnica di colorazione li fonde entrambi perfettamente. Questo è perfetto anche per chi ha sempre desiderato passare a tonalità bionde, senza averne il coraggio. Ecco a quali incarnati dona perfettamente e come sfoggiarlo con grande eleganza.

L’accattivante colore di capelli dell’estate che incornicia ogni viso e illumina la carnagione

Le persone che dovrebbero puntare su questo colore sono quelle con la carnagione chiara e possibilmente rosata. Questo non vuol dire che l’Honey Lemon è sconsigliato per le carnagioni più scure, ma solo che bisogna attuare qualche accortezza in più. Starà, poi, alla maestria del parrucchiere capire se prediligere accenti più freddi o più caldi. L’ Honey Lemon è invece perfetto per le pelli color porcellana e bianco latte.

È possibile applicare questa tecnica su tutta la capigliatura o scegliere di donare solo qualche riflesso alla chioma. Qualcun altro lo applica come se fosse un balayage e predilige riflessi più chiari e intensi sulle punte. La vera particolarità di questo colore è che esso è estremamente versatile e quindi perfettamente adattabile a ogni persona.

Quale piega sfoggiare per rendere ancor più bello il colore

Consigliamo di puntare su una piega mossa e naturale per esaltare ancor più i riflessi biondi. Il colore rende anche perfettamente con il liscio, ma il mosso naturale esalterà ancor più i picchi di biondo chiaro e scuro.

