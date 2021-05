Avere un sorriso bello e splendente fa parte della nostra personalità. Non sempre però è facile curarsi i denti e sbiancarli nel modo più accessibile e meno costoso. Al di là della visita annuale dall’ortodontista per una buona cura e igiene della bocca ecco cos’è importate sapere.

Con questa erba aromatica possiamo sbiancare i denti in modo naturale utilizzandola in questi 2 modi. La salvia officinale è dai tempi antichi considerata una pianta medica. Le sue proprietà sono infatti antisettiche e antinfiammatorie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

SI può masticare semplicemente o sfregare sui denti ma ecco come fare nello specifico.

Con questa erba aromatica possiamo sbiancare i denti in modo naturale utilizzandola in questi 2 modi

Nei dentifrici naturali troviamo spesso la salvia e la menta come ingredienti. La loro azione purificante è infatti molto intensa e se utilizzeremo direttamente le foglie otterremo ancora più risultati.

Coltivandola in un vasetto o nell’orto ne avremo sempre a disposizione. Basta prendere una o due foglie, lavarle e masticarle bene per una decina di minuti. Questo servirà a rafforzare le nostre gengive e a proteggerle da batteri e infezioni. Inoltre, se sfreghiamo la foglia di salvia sui denti questa avrà un effetto sbiancante immediato e senza controindicazioni.

Con questa erba aromatica possiamo sbiancare i denti in modo naturale utilizzandola in questi 2 modi. Il primo è masticarla, il secondo modo è creando un collutorio. Vediamo come.

Come creare un collutorio naturale a base di salvia

Facciamo bollire una decina di foglie in un pentolino d’acqua e lasciamo raffreddare. Possiamo aggiungere anche dei fiorellini di camomilla ed otterremo un infuso perfetto per sfiammare le gengive. Ecco pronto un buon collutorio tutto al naturale. Possiamo bere anche l’acqua e servirà come tisana rilassante e depurativa per migliorare la digestione e sfiammare l’apparato digerente.

Approfondimento

Attenzione a bere il succo di limone la mattina perché può provocare questi effetti collaterali