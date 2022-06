Molto spesso quando si prende l’aereo, soprattutto sui voli di lunga percorrenza, ci troviamo a dover fronteggiare uno spiacevole disagio. Una volta atterrati, beati e felici per esser giunti a destinazione potremmo avvertire una sensazione di gonfiore addominale. È un problema che gli assistenti di volo conoscono bene. Una volta atterrati potremmo riscontrare una pancia leggermente “lievitata”. Questo fenomeno è stato denominato Jet Belly. In realtà non è un grave problema perché si risolve molto rapidamente ma in questo articolo vedremo da cosa è causato e se sia possibile evitarlo.

Ecco perché dopo un volo in aereo in Italia o all’estero potremmo avere la pancia gonfia

Questo disagio si spiega con il fatto che in cabina la pressione atmosferica varia in continuazione in base all’altitudine. Il nostro sistema digestivo cerca di stabilizzare la pressione dell’aria interna con quella esterna. La medesima cosa ci accade alle orecchie quando sentiamo una specie di scatto durante il decollo e l’atterraggio. Il gas si accumula a livello addominale in particolare durante il decollo e fino a che non si stabilizza la quota a cui si viaggia.

Durante il viaggio quindi potremo viaggiare sereni senza alcun disagio. In fase di atterraggio, però, il nostro sistema digestivo deve eliminare il gas in eccesso e pertanto in alcuni casi potrebbero verificarsi delle eruttazioni. Se il nostro sistema digestivo non riuscisse a liberarsi di tutto il gas accumulatosi, all’arrivo potremmo avere la cosiddetta “pancia da aeroplano”. Secondo la fisica, tutti i gas, compresi quelli intestinali, si espandono all’aumentare dell’altitudine, poiché diminuisce la pressione.

Come prevenire il gonfiore da aereo

Non è propriamente corretto dire che si si possa prevenire questo naturalissimo fenomeno. Piuttosto si può evitare di aggravarlo con pasti troppo pesanti ad esempio. Meglio prediligere snack leggeri. Soprattutto meglio bere molta acqua ed evitare di stare fermi nella stessa posizione per troppo tempo. Ad esempio si potrebbe fare una camminata fino in fondo al corridoio dell’aereo.

Ecco perché dopo un volo in aereo, quindi, ci ritroviamo con la pancia gonfia.

Prestiamo attenzione, infine, ai rimedi che assumiamo per gli episodi di meteorismo. Abbiamo già spiegato che consumare carbone vegetale in alcuni casi potrebbe essere controproducente.

