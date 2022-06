Le piante non solo fanno bene allo spirito, ma anche al nostro benessere. Non a caso, cerchiamo di evadere dalla città, almeno nel fine settimana, per trovare rifugio in qualche parco. Il verde migliora la qualità della nostra vita e dovremmo sempre fare di tutto per preservarlo. Non tutti, però, hanno la fortuna di vivere accanto alla natura. Chi, appunto, abita in una metropoli e, magari, non possiede una macchina, potrebbe avere problemi a spostarsi in una zona completamente verde. Ecco perché, il più delle volte, portiamo la natura a casa nostra.

Le felci sono piante molto antiche, ma attenzione a scegliere la specie adatta alle case

E portiamo la natura a casa facendolo nel modo più semplice, ovvero allestendo i nostri balconi, ma anche l’appartamento, con vasi di piante e fiori. Che sono una gioia per gli occhi, ma anche un toccasana per la nostra salute. Infatti, faremmo bene ad imparare a conoscerle meglio, perché grazie alle nostre piante potremmo migliorare la qualità della nostra vita. Ad esempio, basta una pianta di menta per tenere le formiche e le cimici lontane da casa.

Ed è questo il motivo sorprendente e geniale che sta portando tanti a comprare una felce proprio in vista dell’estate. Stiamo parlando di una pianta molto antica, addirittura già apparsa nel lontano Devoniano inferiore. Non tutte sono adatte per gli appartamenti. Tra le specie adatte, va citata, ad esempio, quella di adiantum, come il comune capelvenere. Oltre ad essere ornamentale, le felci hanno un vantaggio non da poco. Sono l’ideale per chi, ad esempio, ha una vita frenetica ed è spesso impegnato con il lavoro. Avendo a disposizione poco tempo da dedicare alle piante. Infatti, non richiedono una cura particolare.

È questo il motivo sorprendente e geniale per cui tanti stanno comprando una felce da tenere in casa in vista dell’estate

È un altro, però, il motivo per il quale le persone che hanno una felce trarranno vantaggio soprattutto in estate. Che ci farà risparmiare non pochi soldi. Infatti, grazie alla nostra felce in appartamento, potremo anche quasi evitare di accendere l’aria condizionata. Sono, infatti, le numero uno per tenere la casa fresca e migliorare la qualità dell’aria. Una sorta di refrigerante naturale ed economico. La felce ha, infatti, la capacità di assorbire le polveri sottili che girano nell’aria attraverso gli stomi delle sue foglie. Non solo filtrano le tossine, ma sono considerate anche degli incredibili umidificatori dell’aria.

Attenzione, però, a dove le collochiamo. Mai metterle in punti soleggiati e asciutti. Dovremo fare in modo che la pianta sia posizionata sotto una luce che deve essere ben filtrata. E se alla felce volessimo aggiungere anche una pianta di aloe vera, faremmo bingo. Anche lei, infatti, grazie al suo contenuto di acqua, è perfetta per rinfrescare la casa. Facendoci risparmiare sul condizionatore più spesso spento.

