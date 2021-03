Abbiamo visto nei giorni scorsi un articolo contenente dei suggerimenti per tenere lontani i piccioni da casa. Lettura alla quale rimandiamo in fondo a questo articolo. Ma, ecco perché dobbiamo stare molto attenti alle feci contagiose di questi volatili, in grado di portare delle malattie. E, visto che in questo periodo stiamo già pagando dazio, non è certamente il caso di aggiungere altre disgrazie. Vediamo assieme ai nostri Esperti come prevenire e pensare alla salute dei componenti di casa.

I piccioni portano più di 50 tra infezioni e malattie

Secondo gli esperti, piccioni e colombi sono in grado di trasmettere più di 50 tra infezioni e malattie. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti alle feci contagiose di questi volatili. Senza considerare i danni corrosivi dei loro escrementi. Come possiamo difenderci dalle malattie che vedremo in seguito riportate? Dobbiamo seguire delle piccole attenzioni e precauzioni come:

evitare di rimuovere le feci secche con scope e spugne;

non diluire con acqua gli escrementi;

non aspirare con gli elettrodomestici di casa.

L’intervento più sicuro per rimuovere le feci è quello di utilizzare del disinfettante rapido e concentrato. Rimuovendo con guanti e spugne monouso.

Quali sono le malattie che portano questi volatili

Stiamo molto attenti, soprattutto adesso che arriva la stagione calda, perché rischiamo il contatto con le feci dei piccioni anche in modo inaspettato. Un esempio? Il ventilatore, con le sue pale, è in grado di trasportare e immettere nell’aria le polveri secche. Ma, non solo, perché può depositarle anche sulle superfici e sugli oggetti di casa. Vediamo più da vicino quali sono le principali malattie trasmissibili all’uomo dalle feci dei piccioni:

la famosa salmonellosi, di cui esistono moltissimi tipi, e che può causarci febbre alta e forti infezioni;

l’istoplasmosi, che nasce dalle feci, sviluppandosi come un fungo e in grado di aggredire le nostre difese immunitarie;

la criptococcosi, malattia infettiva che, partendo dai polmoni, si espande a tutto il sistema cardiocircolatorio. Colpisce soprattutto i bambini, infettando le meningi, e, arrivando, nei casi più gravi addirittura a conseguenze mortali.

Approfondimento

