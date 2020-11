Ecco perché consumare cibi rossi e blu aiuta a non ingrassare

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Recenti studi hanno dimostrato che mangiare cibi dal colore rosso e blu potrebbe aiutare a non ingrassare. Nonostante questa notizia non fornisca alcun tipo di alibi, e quindi non autorizzi ad esagerare con altri alimenti, è bene approfondire nel dettaglio perché consumare cibi rossi e blu aiuta a non ingrassare.

Gli antociani

I pigmenti rossi e blu contenuti in alcuni frutti e in alcune verdure si chiamano antociani. Gli antociani sono ricchi di vitamine e sali minerali e sono famosi per la loro funzione antiossidante.

Gli antociani sono, inoltre, in grado di rafforzare le pareti di vene e capillari, limitando la fuoriuscita di liquidi di scarto nei tessuti. Per questo motivo, possono essere molto utili a chi soffre di cellulite, gonfiori o edemi.

Tuttavia, secondo un recente studio, gli antociani sarebbero in grado di svolgere anche altre funzioni. Ben più complesse.

Una ricerca pubblicata sulla rivista “Journal of Obesity” suggerisce, infatti, di mangiare alimenti rossi e blu. Come, ad esempio, i mirtilli, i lamponi, le more. E non solo. Anche le arance rosse, le melanzane, i pomodori e i broccoli blu. Il che aiuterebbe a tenere sotto controllo il peso, limitando l’accumulo di grasso.

L’esperimento

Lo studio si è incentrato su tre gruppi di topi. Ciascun gruppo è stato sottoposto ad una dieta ingrassante. Tuttavia, ad un gruppo si è somministrata acqua, ad un altro spremuta di arance gialle e al terzo spremuta di arance rosse.

Si è rilevato che nei gruppi in si è somministrata acqua e spremuta gialla i topi sono ingrassati allo stesso modo. Mentre in quello in cui veniva somministrata spremuta rossa è stato registrato un aumento inferiore di peso.

La ricerca spiega perché consumare cibi rossi e blu aiuta a non ingrassare. Come accennato in precedenza, questo dato non deve farci cadere nell’illusione di poter eccedere con altri alimenti pensando di avere a disposizione una bacchetta magica. Tuttavia, assumere alimenti rossi e blu è sicuramente indicato per una dieta salutare e leggermente dimagrante.